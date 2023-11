Altercation dans un avion: des passagers en viennent aux cris pour un siège incliné

La tension est montée d’un cran entre les passagers d’un avion au moment où une femme s’en serait verbalement prise à celle assise juste à l’arrière d’elle, après avoir supposément poussé son siège durant «tout le vol» pour protester contre son siège incliné.

«Pendant tout le voyage, elle a poussé mon siège! Vous savez qu'elle l'a fait! J'ai le droit d’incliner mon siège! J’ai le droit d’incliner mon siège», a martelé une femme en hurlant dans une vidéo reprise sur TikTok par le DailyMail jeudi.

En moins de 24 heures, le repartage de l’altercation avait atteint plus de 1,3 millions de vues sur la plateforme, alors que le débat sur les sièges inclinés dans les avions s’est transporté sur la toile, divisant les internautes.

Si plusieurs d’entre eux ont soulevé que les sièges ne seraient pas ajustables s’il n’était pas permis de les incliner, d’autres ont estimé qu’il s’agissait d’un «manque de respect» pour la personne à l’arrière, selon les commentaires.

«J’ai des problèmes de dos. J’ai payé pour le siège et je vais l’incliner», a cependant pointé une internaute sous la vidéo.

Même chez les experts en étiquette sociale, le débat sur les sièges inclinés serait loin de faire l’unanimité, selon ce qu’a relevé le New York Post.

«À moins que vous ne soyez assis sur un siège avec plus d'espace pour les jambes ou en première classe», il est impoli d’incliner son siège puisque «l'espace est restreint, et il est bien connu – et pas surprenant – que vous soyez assis dans des espaces restreints», a estimé de son côté Diane Gottsman, professionnelle de l'étiquette à la Protocol School of Texas, selon le USA Today.

À l’opposé, Julia Esteve Boyd, une coach en étiquette sociale de Suisse, a estimé que, tout en restant conscient de l’état de son voisin arrière au moment d’abaisser ou de relever son siège, il est «tout à fait raisonnable d'incliner votre siège si vous le souhaitez», aurait-elle déclaré à The Points Guy.