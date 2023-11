Chasseurs de tête à Montréal en 2023: trouver les talents qui font la différence

Le marché de l’emploi du secteur montréalais et de ses banlieues est de plus en plus compétitif et parallèlement, les défis de recrutement de plus en plus difficiles.

Selon les statistiques de LinkedIn, seulement 14% du marché de talent dans le grand Montréal est actif ou à la recherche d’un emploi, 86% du marché est passif – un marché que les chasseurs de talents ont la capacité, la crédibilité et la discrétion d'atteindre.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles un poste peut être pourvu beaucoup plus rapidement entre les mains d’un headhunter.

Il n’y a pas si longtemps, les employeurs affichaient leurs postes vacants sur les sites d’emplois, attendaient de recevoir les candidatures et menaient les entrevues.

Aujourd’hui, il faut approcher les candidats et les séduire afin de les convaincre de participer au processus d’entrevue. L’approche et les efforts à investir sont complètement différents en raison du marché passif.

De plus, il faut garder en tête que chaque entreprise a ses particularités, des réalités économiques et opérationnelles différentes.

Par exemple, il est complexe de recruter un directeur d’usine qui supervise l’ensemble des opérations de production et la prise de décisions stratégiques, une directrice de la rémunération qui gère et met en place les politiques de rémunération pour les employés, une adjointe exécutive qui libérera du temps précieux à ses collaborateurs, un directeur des ventes qui augmentera les revenus de l'entreprise de 30% ou encore, le comptable qui optimisera la gestion financière.

Les experts en recrutement possèdent cette expertise pour vous accompagner dans le comblement de vos postes. Les chasseurs de têtes sont excellents dans l'art de dénicher les talents clés.

Une mauvaise embauche risque de générer des répercussions importantes, alors qu’une embauche exceptionnelle aura des effets bénéfiques sur l’ensemble de l’organisation et de l’équipe.

L'évolution des défis du recrutement montréalais

En 2023, le recrutement est devenu plus complexe que jamais à Montréal et dans la Belle Province. Les entreprises recherchent des candidats non seulement dotés de compétences techniques exceptionnelles, mais aussi de compétences interpersonnelles et de leadership.

Les chasseurs de têtes sont confrontés à des défis uniques pour répondre à ces exigences et les entreprises doivent rester compétitives afin de bien attirer des talents, mais également les retenir.

Une guerre des talents

De plus en plus, nous sommes confrontés à une véritable compétition d’attraction et de rétention des talents. En cette ère post-COVID, les candidats sont plus attentifs aux valeurs des entreprises.

Celles-ci doivent donc trouver des façons de se démarquer afin d’entrer dans la course à l’embauche des meilleurs candidats, ce qui nécessite de nouvelles approches stratégiques de recrutement.

Il faut comprendre qu’un poste vacant a des impacts importants sur l’entreprise, car l’absence d’un joueur clé ralentit la croissance d’entreprise et influence directement les membres de l’équipe, que ce soit sur la mobilisation des équipes ou sur l’augmentation du taux de roulement.

Cela étant dit, les entreprises cherchent donc à rentabiliser leur investissement, puisque le recrutement d’un candidat de qualité doit se faire dans les meilleurs délais possibles afin d’éviter ces impacts négatifs.

Les meilleurs talents cherchent toujours à s’entourer des meilleurs éléments! Les professionnels très sollicités hésitent souvent à quitter leur poste actuel, ou sont déjà engagés dans des discussions avec d'autres entreprises, ce qui accentue la concurrence pour les recruter. De là l’importance d’agir rapidement pour se démarquer.

Jeremy Charlebois CRHA, Président de la firme de recrutement HERA RH, précise: «Des entreprises prestigieuses qui arrivaient à attirer des talents facilement auparavant font maintenant affaire avec nous pour leurs besoins de plus en plus spécifiques. Notre approche personnalisée nous permet de cibler les bons talents selon leurs besoins d’entreprise et nous leur ouvrons également notre vaste réseau de talents».

Le rôle des chasseurs de têtes: des chercheurs de diamants

Les chasseurs de tête à Montréal peuvent être comparés à des chercheurs de diamants dans le monde du recrutement. Leur expertise réside dans la capacité à cibler des professionnels exceptionnels qui correspondent parfaitement aux besoins de leur client.

Les firmes de recrutement se doivent de comprendre parfaitement l’industrie pour laquelle elles recrutent, car cela leur permet de trouver des candidats qui seront en équation avec la culture, le poste, le marché, et le secteur de l'entreprise.

Démystifions quelques éléments!

Quelles sont les entreprises qui utilisent les services de chasseurs de têtes?

Ce sont autant les petites et moyennes entreprises que les multinationales. Les firmes de recrutement, comme Hera Ressources Humaines, offrent différentes options de tarifications adaptées aux besoins du client.

À quel moment doit-on faire appel à un chasseur de têtes?

Le mieux est d’utiliser les services d’un chasseur de têtes de façon proactive, soit dès l’ouverture du poste, car le but est de cibler le meilleur candidat, et ce, du premier coup. L’erreur à éviter est d’essayer de rencontrer plusieurs candidats qui ne correspondent pas parfaitement au poste afin de les comparer. Cela engendre une perte de temps et une perte financière.

Quels sont les avantages d’utiliser un recruteur spécialisé?

Une rentabilisation de l’investissement en temps, en argent et en qualité de candidat.

L'approche des chasseurs de têtes

Les chasseurs de têtes doivent avant tout bien comprendre la réalité et l’industrie de chaque client, car ils devront ensuite se lancer dans une recherche bien précise afin de solliciter les meilleurs candidats sur le marché et tenter de les débaucher.

Pour ce faire, les recruteurs doivent utiliser des stratégies et méthodes de recrutement sur mesure et non-conventionnelles.

L’atout principal des firmes de recrutement réside dans leur réseau étendu et solidement établi, leur permettant d'identifier rapidement et de présenter des candidats hautement qualifiés.

Ce réseau de candidats non actifs (qui ne sont pas en recherche d’emploi) est à la base de leur succès, leur permettant de satisfaire les besoins de recrutement de manière efficiente, précise et rapide.

En somme, faire appel à un chasseur de têtes constitue un levier stratégique pour l’avenir des entreprises. Lorsqu'on opte pour leurs services, on s'assure d’une embauche réussie, d’un impact positif sur la culture d’entreprise et d’une augmentation de la compétitivité sur le marché.

En fin de compte, le recours à un chasseur de tête représente un investissement inestimable dans la construction d’une équipe d’élite, véritable moteur de succès pour toute entreprise.