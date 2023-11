Darnell Sankey et Shawn Lemon changent tout chez les Alouettes

Arrivés durant la saison, les vétérans Darnell Sankey et Shawn Lemon ont été des ajouts qui font toute la différence chez les Alouettes. Ils ont ancré et stabilisé la ligne défensive, qui était la principale faiblesse du club montréalais en début de campagne.

Sankey, 29 ans, évolue évidemment comme secondeur, mais avec sa présence et ses mensurations, il peut se débarrasser d’un joueur de la ligne offensive adverse tout en évoluant à sa position.

• À lire aussi: L’athlète le plus intrigant de la LCF joue avec les Tiger-Cats

• À lire aussi: Cody Fajardo et James Butler, de coéquipiers à adversaires

• À lire aussi: Un dernier match pour Kristian Matte à Montréal?

• À lire aussi: Conditions difficiles pour les botteurs

• À lire aussi: Noel Thorpe au cœur des succès des Alouettes

L’arrivée de Sankey a notamment permis aux Alouettes de jouer régulièrement avec un front défensif à trois joueurs. Cela vient inévitablement gêner le travail de l’attaque adverse. Lemon, 35 ans, est pour sa part intimidant sur la ligne défensive tandis que Mustafa Johnson accomplit un boulot extraordinaire.

Au lieu de faire appel à Sankey et Lemon, les Alouettes auraient très bien pu embaucher des Américains jeunes et fringants. Or, le directeur général Danny Maciocia a vu juste en voyant que ces deux vétérans feraient la différence.

Des émotions à contrôler

Non seulement Sankey et Lemon sont des figures d’autorité sur le terrain, mais, pour en avoir discuté avec l’entraîneur-chef Jason Maas au terme du dernier match de la saison régulière, ils ont intégré parfaitement le vestiaire des Alouettes. On a communiqué avec eux et ils ont accepté leur rôle pour devenir de véritables meneurs. Ces deux joueurs-là n’auraient pas pu arriver à un meilleur moment chez les Alouettes et si l’équipe devait connaître du succès durant les éliminatoires, ils en seront en partie responsables. Sankey et Lemon, des travailleurs acharnés, savent ce que ça prend pour gagner et inspirent l’ensemble de l’unité défensive.

Ceci étant dit, la victoire n’est pas acquise pour les Alouettes, en demi-finale de la section Est, contre les Tiger-Cats. Montréal a toutefois l’avantage. Après avoir gagné trois fois en autant de matchs contre Hamilton en saison régulière, il est évident pour moi que les Ti-Cats risquent d’arriver dans cette partie avec un lot d’émotions important et ce n’est pas toujours bon au football. Je ne serais pas surpris que les Tiger-Cats prennent des pénalités inutiles et que les prises de décision ne soient pas toujours les bonnes en raison de ces émotions.

Propos recueillis par Benoît Rioux