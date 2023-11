Des nouvelles de Karl Tremblay : « Il tient le coup», dit Jean-François Pauzé, parolier des Cowboys Fringants

Les Cowboys Fringants ont récemment annoncé le report d’un an de leur tournée européenne, qui était prévue cet automne. Les musiciens ont laissé au chanteur Karl Tremblay le temps de bien se reposer entre ses traitements de chimiothérapie.

«Karl voulait vraiment continuer à faire des spectacles cet été, dit Jean-François Pauzé, le parolier des Cowboys Fringants, vendredi, en marge d'une répétition de la comédie musicale Pub Royal.

«Mais à un moment donné, on lui a dit: as-tu besoin de ça? Prends le temps pour relaxer. C’est peut-être la meilleure décision. [...] Karl a donné un gros coup cet été. Il était fragile. On a quand même joué dans pas loin d’une dizaine de festivals, malgré son état.»

Parmi ces concerts, celui au Festival d’été de Québec restera dans les annales. D’abord annulé en raison de la météo, le spectacle avait été replacé in extremis quelques jours plus tard. Et l’émotion était au rendez-vous.

«C’était historique, dit Jean-François. Avant le spectacle, on s’était arrangé avec nos techniciens pour avoir un télésouffleur au cas où Karl était obligé de s’asseoir et que je doive chanter une ou deux chansons avec le public. Il était plus fatigué à ce moment-là. Pour nous, ce n’était pas une surprise de le voir s’asseoir un peu. Le public a vu ça de façon plus dramatique que nous. Mais on s’y attendait que ça arrive. Karl est un gars bien fier et il ne voulait pas montrer de signes de faiblesse. Ç’a été un show d’anthologie. C’était chargé en émotion. C’était très cool.»

Comment se porte Karl Tremblay aujourd’hui, lui qui a fêté ses 47 ans il y a quelques jours? «Il va comme il va, répond Jean-François. Il y a des meilleures journées que d’autres. Ça dépend des jours, ce sont des traitements difficiles. Mais il tient le coup. On regarde le hockey, on a du fun.»

Des photos de Karl Tremblay en train d’enregistrer chez lui des chansons ont récemment circulé. Jean-François Pauzé confirme qu’un nouvel album des Cowboys sortira cet hiver et qu’il comprendra les cinq nouvelles chansons écrites pour le spectacle Pub Royal.

«L’album est presque tout enregistré. Il nous reste peut-être trois ou quatre jours à faire. Karl a fait toutes les voix. Il reste les back vocals [chœurs] à faire, et des petits ajustements instrumentaux.»