Évacuation des Canadiens coincés à Gaza dès dimanche?

Les centaines de Canadiens qui sont coincés dans la bande de Gaza pourraient pouvoir quitter le territoire dès dimanche.

C’est à tout le moins ce que laisse entendre un message envoyé par Affaires mondiales Canada aux Canadiens pris à Gaza.

«Nous avons été informés que plus de 400 citoyens canadiens, résidents permanents et membres de la famille éligibles pourront quitter Gaza via le poste frontalier de Rafah [à la frontière égyptienne] dans les prochains jours, et possiblement dès dimanche. Nous vous recontacterons avec les dates spécifiques», a écrit le ministère selon CTV News, qui a obtenu une copie du message.

Autant le ministère que sa ministre, Mélanie Joly, ont évoqué publiquement que plus de 400 Canadiens pourraient quitter la bande de Gaza, mais ceux-ci ne se sont pas avancés sur la date de dimanche, contrairement au message directement envoyé aux principaux intéressés.

«J’ai parlé aujourd'hui avec mon homologue israélien Eli Cohen et il m’a confirmé que les Canadiens & leurs familles vont pouvoir quitter Gaza au cours des prochains jours. Mon homologue égyptien m’a confirmé leur coopération», avait indiqué Mme Joly tard jeudi soir sur X.

Dans sa mise à jour de vendredi, le ministère a indiqué être en contact avec 516 Canadiens coincés dans la bande de Gaza.

À ce jour, un seul Canadien a pu quitter le territoire assiégé, le 1er novembre, a souligné Affaires mondiales Canada.

La bande de Gaza est constamment la cible de bombardements depuis le début de la guerre, le 7 octobre.

Rappelons que l’attaque du Hamas en Israël a fait au moins 1400 morts, selon Israël, tandis que les représailles ont coûté la vie à plus de 9200 Palestiniens, dont des milliers d’enfants, selon le Hamas.