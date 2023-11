Football Rouge et Or: la ligne défensive renflouée avec le retour de quatre blessés

Même si le pilier Jean-William Rouleau ratera un deuxième match consécutif, la ligne défensive du Rouge et Or de l’Université Laval reprendra des couleurs pour le duel face aux Stingers de Concordia avec le retour de quatre joueurs.

William Quenneville, William Desgagné, Charles-Lee Alarie-Tardif, Alexandre Deblois et Michaël Bernier sont tous prêts à reprendre le collier. Les quatre premiers seront en uniforme.

Que s’est-il passé pour qu’autant de joueurs de ligne défensive tombent au combat en même temps?

«Il y a beaucoup de malchance, a mentionné Desgagnés. Disputer sept parties en ligne n’a pas aidé. Contre Montréal et Sherbrooke lors des deux dernières parties de la saison, nous n’étions pas à notre mieux. Les jeunes ont bien performé dans les circonstances et ils sont déjà meilleurs en raison de l’expérience acquise.»

Quenneville était sur la touche depuis le match à McGill face aux Redbirds en raison d’une commotion cérébrale. Bernier et Deblois ont aussi subi des commotions.

«Mon absence a été plus longue que je pensais, a indiqué l’ailier défensif de troisième année qui évoluera comme partant tout comme Desgagné et Alarie-Tardif. J’ai participé à mon premier entraînement, mardi, et j’ai repris les contacts, mercredi. Tout s’est bien passé.»

Responsable de la ligne défensive, l’entraîneur-chef Glen Constantin est très heureux de ce retour de forces fraîches. «Nous avions un front hypothéqué au cours des trois dernières parties et ces retours vont nous aider pour arrêter le jeu au sol, a-t-il souligné. Nous avons besoin d’un front solide si on veut présenter une boîte défensive plus légère [5 joueurs].»

Un retour attendu

Vêtu de noir en début de semaine parce que les contacts n’étaient pas autorisés, Deblois a obtenu le feu vert, jeudi. «Ça fait du bien de revenir au jeu avec le début des éliminatoires, a mentionné le vétéran qui n’a disputé que quatre parties. Je n’ai pas la saison souhaitée et j’attendais ce moment depuis un bout.»

«J’étais un peu rouillé à mon retour, mais c’est parti vite, d’ajouter le produit des Faucons de Lévis. J’ai retrouvé mes repères rapidement. Je ne serai pas partant, mais je peux joueur plusieurs positions en plus des unités spéciales. Je n’aurai pas le temps de m’ennuyer.»

«Défi personnel»

Les joueurs de ligne défensive sont conscients que les Stingers ont connu du succès au sol dans leur victoire face aux Carabins de l’Université de Montréal et qu’ils ont terminé au premier rang du RSEQ.

«Ça part par nous et on voit ce match comme un défi personnel pour la ligne défensive, a mentionné Desgagné. Le RPO [run pass option] peut parfois être difficile à contrer, mais nous sommes prêts. J’ai confiance en notre groupe. C’est un beau défi parce que Concordia arrive avec un gros momentum.»

«C’est difficile de gagner des parties quand tu accordes 200 verges au sol et on devra être prêts, de renchérir Quenneville. Ils ont deux bons porteurs de ballon. Leur quart-arrière est mobile, mais c’est également un bon passeur.»

Parmi les joueurs de ligne défensive qui ont obtenu des départs cette saison, seuls l’ailier défensif Antoine-Félix Audet-Michaud et Rouleau sont toujours à l’écart.