Il tente de prendre une photo avec un cerf et se retrouve à l’hôpital

Un touriste qui a tenté de prendre un égoportrait avec un cerf s’est retrouvé à l’hôpital, car l’animal n’a pas apprécié son geste et l’a brutalement attaqué.

«Je ne pouvais pas y croire», a déclaré Gian Carlo Triacca, 42 ans, à Caters News Service, à propos de l'attaque survenue alors que lui et sa femme, Erica, étaient en vacances en Grèce.

Les images captées par par sa femme montrent Gian Carlo se faire approcher par des cerfs et d’autres animaux sauvages.

Cependant, les choses tournent au vinaigre lorsque le touriste essaie de prendre un égoportrait avec un des cerfs, rapporte The New York Post.

«Je prenais une photo d'un petit cerf qui se tenait devant moi, quand tout à coup un gros cerf mâle m'a attaqué dans le dos», se souvient Gian Carlo.

Dans les images tournées par Erica, on voit le touriste torse nu en train de poser avec un plus petit cerf, tandis qu’un énorme cerf s’approche rapidement.

Tout d’un coup, l’animal le percute violemment avec ses bois.

«J'étais tellement sous le choc et j'ai souffert après que cela se soit produit», se souvient le vacancier, qui affirme avoir eu plusieurs côtes cassées lors de l'attaque.

Bien qu’il ait «énormément souffert pendant plusieurs jours», Gian Carlo affirme qu’il a eu de la chance.

«Je me suis rétabli avec beaucoup de médicaments et de glace», a raconté le résident mexicain au New York Post.

Le lieu exact de l'attaque n'a pas été précisé, mais l'île de Moni est reconnue comme étant un sanctuaire de cerfs dociles, de bouquetins de Crète et d'autres animaux sauvages, qui sont les seuls résidents permanents de la région.

Les touristes affluent souvent vers des îles idylliques du monde entier pour voir et même nourrir les bêtes, mais les défenseurs des animaux conseillent aux gens de garder leurs distances lorsqu’ils observent des animaux sauvages.