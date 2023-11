Injuste d’imposer une peine minimale pour leurre d’enfants, tranche la Cour suprême

Les Canadiens qui se rendent coupables de leurre d’enfants n’auront plus à craindre, à l’avenir, d’écoper d’une peine minimale de prison, a tranché la Cour suprême vendredi.

Le plus haut tribunal au pays a été appelé à se pencher sur deux affaires impliquant des Québécois coupables de leurre d’enfants, un crime qui implique d’entrer en contact avec un mineur à l’aide d’un moyen de télécommunication pour l’amadouer et, éventuellement, commettre d’autres crimes, généralement de nature sexuelle.

La loi prévoit que quiconque est coupable de leurre d’enfant doit écoper d’une peine de détention minimale de six mois ou d’un an, selon le véhicule judiciaire (procédure sommaire ou mise en accusation) utilisé par la poursuite.

Une loi démontée au Québec

Or, dans deux décisions distinctes rendues en mars 2020 et février 2021, deux juges de la Cour supérieure du Québec ont estimé que l’imposition d’une peine minimale était inconstitutionnelle. La Cour d’appel, et maintenant la Cour suprême, ont validé ces décisions.

Dans le dossier jugé en mars 2020, le Québécois Maxime Bertrand Marchand avait été trouvé coupable d’avoir leurré, en 2013, une adolescente de 13 ans alors qu’il en avait 22. Au cours des deux années suivantes, l’homme et sa jeune victime ont eu quatre relations sexuelles.

La loi prévoyait que l’homme écope d’une peine minimale d’un an pour l’accusation de leurre, à purger en plus de la peine pour les relations sexuelles. La défense a cependant plaidé qu’il s’agissait d’une «peine cruelle et inusitée» qui violait l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. La juge Marie-Claude Bélanger lui a donné raison et a réduit sa sentence pour leurre à seulement 5 mois, à purger en même temps qu’une peine de 10 mois infligée pour les relations sexuelles.

Si la loi avait été appliquée, l’homme se serait plutôt retrouvé à passer 22 mois derrière les barreaux pour ses crimes.

Risque de peine exagérée

La Cour suprême estime qu’une peine minimale imposée sans discernement pour une infraction comme celle de leurre d’enfant, qui couvre un large éventail de cas, «court le risque de créer une sanction exagérément disproportionnée et inconstitutionnelle».

«Il y aura des cas où en raison de la gravité de l’infraction et du degré de culpabilité morale du délinquant, celui ci ne méritera peut être pas du tout une peine d’emprisonnement», a avancé la juge Sheilah Martin, en son nom et celui de cinq de ses collègues.

La juge québécoise Suzanne Côté a fait bande à part de ses collègues. «Compte tenu de la gravité de cette infraction [...], je suis d’avis que les peines minimales obligatoires contestées ne contreviennent pas à l’art. 12 de la Charte», a-t-elle indiqué.