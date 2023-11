La famille Napert veut faire sa place aux États-Unis

La famille Napert a fait beaucoup de chemin depuis sa Beauce natale. Maintenant solidement implantée partout au Québec, La Place, renommée Groupe Livingchy, compte partir à la conquête des États-Unis au cours de la prochaine année grâce à son produit phare: le lit mural.

«Le lit escamotable, qui est notre cheval de bataille pour le marché américain, est très peu exploité par rapport à la densité de population. L’opportunité est grande et on pense qu’on peut se démarquer», affirme le président du Groupe Livingchy, Kevin Napert.

Rendre le matelas «cool»

Lui et ses frères, Jonathan et Stéphane, ont roulé leur bosse dans le domaine du matelas et du lit depuis l’ouverture de leur premier magasin La Place, rue Bouvier, à Québec, en 2005. Ils en comptent maintenant 12 aux quatre coins de la province.

Photo Vincent Desbiens

La fratrie a grandi dans le monde du commerce au détail. Leur père, Gilles, était à la tête de Meubles Napert, une boutique à grande surface basée à Sainte-Marie, en Beauce. Les trois hommes ont décidé de se lancer en affaires après la faillite de leur paternel.

«On a commencé ça juste nous trois: les deux étaient en arrière, dans les bureaux et l’entrepôt, puis moi j’étais vendeur... donc j’avais toute la pression, blague Jonathan Napert, le vice-président et directeur général de l’entreprise familiale. Cette première cliente-là le savait pas, mais fallait vraiment qu’elle l’achète, son matelas!»

Les Napert s’entendent pour dire que c’est leur «désir de vendre des matelas» qui leur a permis de se démarquer des grandes bannières de l’industrie du meuble.

«Souvent, la section matelas dans les magasins à grande surface était dans le fond et les vendeurs se garrochaient pas pour y aller. Nos premiers clients disaient: “C’est rafraîchissant, vous connaissez votre affaire et votre magasin est attrayant”», raconte Kevin Napert.

Est ensuite arrivé le lit escamotable. C’est particulièrement grâce à l’essor de ce produit qui permet d’adapter l’espace à sa guise «sans sacrifier le confort» que le Groupe Livingchy compte tirer son épingle du jeu à l’international.

Production saturée

Alors que la pandémie les a fait prospérer, les trois frères ont fait l’acquisition de l’ébénisterie Cuisine A.C., de Québec, et du fabricant de meubles Évolutek, dont l’usine se trouve à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Il fallait donc regrouper toutes ces nouvelles spécialisations sous une même appellation: Groupe Livingchy.

«On avait le contrôle sur le design et la mise en marché, mais maintenant, c’est vraiment nous qui avons toutes les cartes en main», fait valoir Stéphane Napert.

L’entreprise a investi plusieurs millions de dollars dans l’usine rachetée en 2022, dans l’objectif de tripler sa production dans les années à venir.

Elle compte désormais sur la manufacture «la plus moderne de l’industrie du lit mural en Amérique du Nord».

Photo Stevens LeBlanc

«Dans chaque récession ou crise, il y a une occasion à saisir pour certains. On aurait pu attendre de voir l’après-pandémie vu l’incertitude, mais on a préféré accélérer sur les ventes en ligne et on a mis tous les efforts pour faire grandir l’entreprise», explique Jonathan Napert.

Le Groupe Livingchy est actuellement en négociations pour ouvrir une boutique La Place à New York ou à Boston.

Il est aussi le fournisseur d’ameublement de plus de 3000 logements en construction à travers le Québec et espère développer encore davantage son volet commercial.

En rafale

Qui vous inspire? Notre père. Il a toujours été là pour nous aider et nous faire part de son expérience. C’est lui qui nous a tout montré et qui nous a inculqué ses valeurs.

Entreprendre c’est...? Innover. Pour nous, c’est incontournable. Même quand les choses vont bien, on essaie constamment de voir ce qu’on pourrait améliorer.

Si vous pouviez changer une chose dans le monde, ce serait...? La guerre. On le voit avec Israël contre le Hamas. Il y a tellement d’autres problématiques plus importantes à gérer actuellement que de se taper sur la tête entre nous.