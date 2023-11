André Tourigny, l’entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona, est originaire de Sainte-Monique de Nicolet.

Ses parents, Maurice et Denise, lui ont inculqué plusieurs valeurs, dont celle voulant que le mot « impossible » ne fasse pas partie de sa vie ni de celle de ses sœurs, Chantal et Johanne. Son mentor, René Charron, était le directeur technique de hockey en Mauricie. René a toujours cru en lui, ce qui lui a permis de vivre son rêve de devenir entraîneur-chef d’une formation de hockey.

En passant, le rêve d’André était de devenir l’entraîneur-chef de l’équipe bantam AA et non pas d’une équipe de la LNH.

La vie, c’est comme escalader le mont Everest.

En explorant mon parcours de jeunesse, tu vas t’apercevoir qu’il y a plusieurs stations pour y arriver au sommet du mont Everest.

Explique-moi en quelques mots ces stations.

Mon épouse, ma famille et mes amis qui m’ont toujours appuyé autant dans les bons moments, mais surtout les plus difficiles.

Les stations comme entraîneur.

J’étais un jeune partisan des Nordiques et cela est de mise que mon mentor dans la LNH ait été Michel Bergeron, suivi de Pat Burns.

Il y a eu plusieurs stations avant d’arriver au sommet.

Entraîneur aux niveaux pee-wee, bantam, Midget AAA, comme adjoint. Dans la LHJMQ, entraîneur adjoint à Shawinigan, avant que je devienne l’entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda. Adjoint à Patrick Roy, au Colorado, diriger l’équipe canadienne des moins de 18 ans, un passage à Hockey Canada et finalement arriver au sommet de l’Everest avec les Coyotes de l’Arizona. Maintenant, je dois travailler encore plus fort pour demeurer au sommet.

Tu vivais sur la ferme familiale.

Les gens pensaient que je travaillais sur la ferme, mais ce n’était pas le cas. La réalité, c’est que je suis né sur une ferme et que j’adorais travailler sur la ferme.

Ton père était cultivateur.

Mon père avait une ferme agricole, fermière, des poulets et plus tard porcine sur la terre de mon grand-père. Papa m’a fait comprendre l’importance de se lever tôt le matin pour travailler et d’être bien préparé.

À quel âge as-tu commencé à conduire un tracteur ?

Environ à l’âge de 6 ans, je n’étais pas assez grand ni assez lourd, car je devais me mettre debout et appuyer mes deux pieds sur l’embrayage (la clutch pour mes amis) pour démarrer le tracteur.

Ton père t’a beaucoup influencé.

Je me réveillais à 6 h pour travailler sur la ferme, mais à ma grande surprise, il était déjà en train de travailler. Après avoir fini le train en soirée, je retournais à la maison. Cependant, après le souper, il retournait travailler. Il m’a appris à ne pas compter ses heures, si on veut réussir dans la vie et que la loyauté, c’était important.

Ta mère est au Temple de la renommée du Midget AAA.

C’est une grande bénévole qui n’a jamais craint de foncer pour y réussir et toujours prête à aider les autres. Elle a travaillé de nombreuses années dans le hockey mineur. D’ailleurs, elle a été intronisée au Temple de la renommée du Hockey Midget AAA.

Tu aimais aller à la pêche avec ton père.

Encore aujourd’hui, je vais à la ferme de mes parents avec mes enfants. Sans oublier les beaux moments paisibles sur un lac à la pêche avec mon père.

As-tu fait partie d’une chorale à l’école ?

Ah ! Ah ! Ah ! Non, et jamais j’en ferai partie. J’aimais jouer au hockey, au fastball et au soccer. D’ailleurs, avec l’excellent Jean-Yves Doucet comme l’entraîneur-chef de notre équipe, on a remporté le Championnat provincial à la balle rapide.

Tu as travaillé dans un bar.

J’étais barman et DJ au Bar Paradise, car je n’avais pas le choix. À titre d’entraîneur adjoint de Denis Francoeur avec les Cataractes de Shawinigan, je gagnais 250 $ par semaine. Grâce à mon épouse, Mélanie, qui était infirmière, j’ai pu poursuivre ma carrière.

L’arrivée des jumeaux.

Mélanie a donné naissance à nos merveilleux jumeaux. Une nouvelle orientation, car avec mon salaire de 250 $ par semaine, je devais trouver autre chose. Je me suis acheté une ferme de volaille qui comprenait 14 500 poules.

Un changement d’horaire.

Je me levais à 5 h, je nourrissais les poules et j’exécutais les différents travaux sur la ferme. Ensuite à 9 h, j’étais dans les bureaux des entraîneurs à Shawinigan.

« Impossible » n’existe pas.

Mes parents m’ont toujours fait comprendre que « impossible » n’existe pas, il fallait trouver une solution. Plusieurs années plus tard, cette philosophie de la vie m’a permis de relever un défi que je croyais impossible.

Explique-toi.

Je suis l’entraîneur-chef avec les Huskies de Rouyn-Noranda dans la LHJMQ. Il y a des anglophones au sein de l’équipe qui désirent m’aider. Soyons réalistes, la langue de Shakespeare est dominante dans un vestiaire de hockey.

Tu as suivi des cours d’anglais.

Le lendemain, j’ai commencé mes cours d’anglais, une phrase à la fois. Avant mes réunions d’équipe, je pratiquais mon discours pendant une heure. Heureusement qu’après la réunion, mon adjoint Mario Duhamel s’informait auprès des joueurs s’ils avaient bien compris mon message. Deux ans plus tard, j’étais l’entraîneur-chef de la formation canadienne U18. « IMPOSSIBLE » n’existe pas dans ma vie.

Tu as trois beaux enfants.

Mes fils jumeaux, Jean-Philippe, en médecine, et Félix-Antoine, en soins d’animaux, terminent leurs études universitaires. Tandis que ma fille, Marie-Léa, qui vient de terminer ses études, est un gros cœur sur deux pattes. L’été, elle ne craignait pas d’avoir trois emplois.

Ton épouse, Mélanie, est une femme exemplaire.

Mélanie est une infirmière de carrière qui, comme toutes les autres infirmières, a effectué un travail incroyable durant la COVID. Elle veut toujours demeurer dans l’ombre. Pourtant, c’est elle qui, grâce à son aspect compétitif, incite les trois enfants et moi à exceller dans nos domaines.