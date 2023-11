Le fils de Yanic Perreault continue à dominer avec son trio dans la NCAA

BOSTON | La saison dernière, le trio composé de Will Smith, Gabriel Perreault et Ryan Leonard a tout arraché – il n’y a pas d’autre façon de le dire – avec le Programme national de développement américain des moins de 18 ans, et ils n’ont pas dérougi depuis leur arrivée dans la NCAA avec les Eagles de Boston College.

Avec 132 points en 63 matchs seulement, Perreault a battu le record de tous les temps pour le plus de points en une saison avec le Programme. Son compagnon de trio, Will Smith, avec ses 127 points, vient maintenant au deuxième rang de l’histoire.

Les trois hockeyeurs ont tous été repêchés en première ronde au dernier repêchage: Smith a été choisi au quatrième rang par les Sharks de San Jose, Leonard au huitième échelon à Washington, tandis que Perreault a dû patienter un peu plus longtemps que prévu, étant réclamé au 23e rang par les Rangers de New York.

Les trois inséparables ont tous choisi de joindre Boston College cette saison et, évidemment, ils ont été placés à nouveau sur le même trio.

Résultat: Smith est le meneur pour les Eagles alors qu'il compte huit points en six matchs (quatre buts et quatre passes), tandis que Perreault avec sept points et Leonard avec cinq suivent non loin derrière.

«Ils se comportent extrêmement bien, a reconnu l’entraîneur des Eagles, Greg Brown. Le fait qu’ils avaient autant de chimie a fait en sorte qu’ils ont été en mesure de faire la transition plus rapidement que la majorité des joueurs de première année.»

Motivé à se surpasser

Dans le cas de Perreault, il ne cache pas qu’une partie de sa motivation, cette saison, réside dans le fait qu’il a été ignoré à 22 reprises avant que les Rangers ne jettent finalement leur dévolu sur lui au 23e rang, en juin dernier. Plusieurs observateurs s’attendaient à ce que le recordman pour le plus de points en une saison avec le Programme soit sélectionné plus tôt.

Getty Images via AFP

«J’essaie de ne pas trop y penser, mais c’est sûr que j’aurais aimé sortir avant. Ça m’aide à me pousser à chaque jour et, en bout de ligne, je suis content d’être abouti à New York, un endroit spécial», nous a-t-il dit lors d’une entrevue au Conte Forum de Boston, la semaine dernière.

Une entrevue toute en français, évidemment, parce que, même s’il réside aux États-Unis depuis plusieurs années, «on parle encore en français à la maison».

D’ailleurs, il demeure en contact constant avec son père, Yanic, l’un de ses principaux mentors.

«Il essaie de toujours rester positif avec moi et ça m’aide beaucoup.»

Smith préférait la NCAA à la LNH

Dans le cas de Will Smith, il n’était pas question de faire le saut dans la LNH dès cette saison, malgré le fait qu’il a été un très haut choix de repêchage.

Photo fournie par Meg Kelly / Boston College

«C’était clair pour moi que je voulais venir jouer dans les rangs collégiaux. Ça a toujours été un rêve pour moi de jouer à Boston College et c’est vraiment ce que je voulais faire. C’est spécial de jouer devant 8000 personnes, dont 4000 sont des étudiants de ton école.»

À voir le début de saison des Sharks, gageons d’ailleurs que Smith ne regrette pas son choix.