Le ministre Dubé va-t-il réformer le système ou le déformer?

Le ministre Christian Dubé redouble d’efforts pour convaincre la population des vertus de sa réforme, laquelle consiste essentiellement à créer une «agence» inspirée du modèle des sociétés d’État. Et s’il rencontre trop d’opposition, c’est au bâillon qu’il entend recourir pour imposer sa volonté. Car une nouvelle structure administrative, voilà tout ce dont notre système de santé aurait besoin pour devenir miraculeusement efficace!

Pire

Le ministre s’imagine révolutionner les soins de santé. Or, les Québécois ont l’habitude des réformes. Tous ses prédécesseurs ont tenté de réinventer le système. Ils ont tous promis l’accès à un médecin de famille et le désengorgement des urgences. Mais plus on réforme, pire c’est.

Aujourd’hui, les Québécois sont las des promesses creuses. Ils se fichent royalement du nombre de conseils d’administration qui chapeautent les établissements et autres détails organisationnels sans importance pour le malade.

Ils veulent pouvoir consulter un médecin rapidement et sans obstacle bureaucratique. Tout simplement! Québec a été efficace pour organiser les campagnes de vaccination contre la COVID-19. Obtenir un rendez-vous était simple et rapide. Alors pourquoi est-ce si compliqué de rencontrer un généraliste?

Prenons l’exemple de la plateforme Rendez-vous santé Québec. Lors des nombreuses tentatives dimanche et lundi, elle n’offrait aucun rendez-vous pour le mois de novembre, que ce soit pour une urgence mineure ou n’importe quel autre type de consultation, et ce, dans un rayon de 50 km. À chaque requête, la réponse était la même: «Aucun rendez-vous répondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment.»

Voilà la triste réalité des Québécois! Un système hors de prix et hors d’accès.

Déformer

Par le passé, chaque fois que des ministres ont voulu réformer le système, ils l’ont déformé. Et aujourd’hui, obtenir un banal rendez-vous est plus laborieux que jamais.

Alors pourquoi devrions-nous croire les promesses de M. Dubé? Pourquoi cette fois serait la bonne? Serait-il plus brillant et visionnaire que ses prédécesseurs?