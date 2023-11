Le règne de Justin Trudeau tire-t-il à sa fin?

Après trois mandats au pouvoir, Justin Trudeau partira-t-il avant les prochaines élections? Personne ne le sait. Fort possiblement, pas même lui.

Or, plus les sondages confirment l’avance des conservateurs, plus la question se pose. Tout d’abord au sein même du Parti libéral du Canada. Pour le premier ministre, c’est de fort mauvais augure.

Une salve de taille est venue cette semaine de Percy Downe, sénateur et un libéral de longue date. À visière levée et à mots à peine couverts, il évoque le départ possible de Justin Trudeau l’an prochain. Un départ qu’il semble surtout souhaiter.

Tout en remerciant M. Trudeau pour la victoire du Parti libéral du Canada en 2015 contre toute attente, il le critique durement pour sa gestion des finances publiques. Il la juge peu responsable et trop dépensière.

Son souhait? Que la ou le prochain chef replace le PLC au «centre» de l’échiquier idéologique. La seule manière, croit-il, de se battre plus efficacement contre Pierre Poilievre.

Nul doute que le coup de poignard fait mal. L’amour du pouvoir et l’espoir de le conserver pour un quatrième mandat y sont certes pour quelque chose. C’est indéniable.

Pour plusieurs libéraux nerveux, la peur bien réelle de perdre en plus aux mains de Pierre Poilievre, un idéologue de l’ultra droite, y est toutefois aussi pour beaucoup. Ne vous y trompez pas.

Dommage collatéral

Il est vrai que les appels publics à la démission d’un chef, directs ou sous-entendus, sont rares, mais possibles.

En 1987, Gérald Godin, alors député et ex-ministre du PQ, face au leadership catastrophique de Pierre-Marc Johnson, avait appelé publiquement à sa démission. Ce qui fut fait rapidement.

Or, contrairement au PLC, le PQ n’était plus au pouvoir. Un putsch à l’opposition est une chose. Contre un premier ministre en poste, c’est passablement plus compliqué.

N’empêche que depuis la sortie de Percy Downe, il y a déjà du dommage collatéral.

Mark Carney, ex-gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, dit maintenant ne pas exclure de se porter candidat à la prochaine chefferie du PLC. Du moins, si le poste de chef venait à se libérer...

Au Globe and Mail, il a même dit ceci. Traduction libre: «Je ne suis pas un politicien de carrière. Souvent, ceux qui le sont tendent à avoir une vision très simpliste des marchés [financiers]. Ils ne comprennent pas comment les décisions sont vraiment prises.»

Flèche bien aiguisée

Cette flèche bien aiguisée, comme par hasard, semble viser Justin Trudeau lui-même. D’où la question qui tue.

Justin Trudeau sera-t-il capable de renverser la vapeur défavorable des sondages? Aussi, à court terme, d’empêcher les appels à son départ de se multiplier et les ambitieux de lever la main pour signaler leur intérêt à lui succéder?

En février 1984, son propre père, Pierre Elliott Trudeau, alors premier ministre en toute fin de quatrième mandat, annonçait sa démission après une mythique «marche dans la neige».

Plusieurs se demandent maintenant si, 40 ans plus tard, son fils Justin pourrait faire la même chose en février prochain.

Le seul fait que la question soit soulevée par des libéraux pendant qu’un Mark Carney donne signe de vie pose un défi de taille au chef libéral.

Il y a un mois, j’écrivais que Justin Trudeau vivait son annus horribilis. De toute évidence, l’année n’est pas encore terminée...