Les beautés de la nature

En ce matin d’octobre, je m’accorde une pause-café pour regarder les magnifiques érables sur le terrain d’en face. Ils ont déjà perdu de leur vert pur, mais ils offrent en échange leurs plus beaux coloris. Et ces feuilles qui tombent en cadence sur le sol en formant un si beau tapis, je les observe. Elles me rappellent les minutes de ma vie qui s’écoulent, en s’ajoutant à mon âge, et tout comme ces arbres, elles les dépouillent une à une de leur beauté. Tout autour, d’autres arbres de ce même boisé ont conservé leur vert feuillage. Ceux-ci vivent un répit dans leur décrépitude, mais l’hiver les rattrapera tous.

Les humains que nous sommes ne feront pas exception à cette loi universelle. Et il y a aussi dans la nature, ceux qui, sur nos traces, suivront, comme les nouveaux bourgeons du printemps. Ils seront pleins d’énergie eux aussi et ils auront du temps pour faire leurs expériences.

Comme me l’a dit un ancien, la vie c’est long, mais ça passe vite ! Et elle nous attendra tous à la fin avec notre bilan, lequel constituera notre testament. Tant mieux si celui-ci aura été plus humain que matériel.

Roméo Boivin

J’ai toujours aimé recevoir vos réflexions poétiques chers lecteurs et lectrices, et ça faisait une mèche que vous m’aviez privée de ce plaisir. C’est vous Roméo, cher lecteur assidu, qui renouez ce matin avec cette vieille coutume. J’espère que d’autres auront envie de vous imiter.