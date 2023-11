Les évêques catholiques demandent la libération des otages du Hamas

Les évêques catholiques réunis à Lourdes ont appelé vendredi à la libération des otages détenus par le Hamas et ont dit leur soutien aux Palestiniens «soumis à des bombardements terribles» à Gaza.

«Nous sentons l'inquiétude profonde de nos frères et sœurs juifs (...) si souvent, si facilement objets de haine partout dans le monde. Avec eux, nous réclamons la libération des otages», a affirmé le président de la Conférence des évêques de France (CEF), Éric de Moulins-Beaufort, en ouverture de l'assemblée plénière d'automne de l'institution.

Le Hamas a enlevé 242 personnes, des Israéliens, des étrangers ou des binationaux, selon l'armée israélienne.

Dénonçant «les atroces attaques terroristes» menées par le Hamas en Israël le 7 octobre, Éric de Moulins-Beaufort a estimé que «le mépris à l'égard du peuple d'Israël, voire la haine à son encontre, n'expriment pas seulement la colère face à l'injustice» mais aussi «traduisent toujours une volonté de négation».

Et «guérir de l'antisémitisme est et sera la pierre de touche de la fraternité universelle», a-t-il ajouté, en soulignant les «liens de connaissance mutuelle et d'amitié avec les Juifs» qui sont «consubstantiels à notre foi» catholique.

«Avec non moins de force, je veux dire aussi notre communion avec la population de Gaza soumise à des bombardements terribles», a ajouté Mgr de Moulins-Beaufort, déplorant la mort de civils «qui se trouvent prisonniers de la volonté de nuire du Hamas et de l'opération de représailles menées par Israël».

Pour le président de la CEF, «l'horreur des affrontements présents montre comme il est urgent de reprendre les négociations pour une solution durable en faveur des Palestiniens qui ont droit à un territoire libre et à un État comme en faveur de l'État d'Israël».

Les évêques, réunis à Lourdes jusqu'à mercredi, prieront dimanche «pour l'Ukraine et l'Arménie» mais aussi «pour l'avènement de la justice et de la vérité en vue de la paix en Israël et en Palestine». Ils s'uniront «à un geste demandé par le grand rabbin de France à toutes les familles juives pour la libération et le retour des otages», a-t-il ajouté.

Du côté israélien, selon les autorités, au moins 1400 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre, en majorité des civils. Dans la bande de Gaza, plus de 9000 personnes, dont 3760 enfants, ont été tuées dans les bombardements israéliens, selon un bilan du Hamas.