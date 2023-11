Les Flames veulent améliorer Jonathan Huberdeau

Après une décevante exclusion des séries éliminatoires 2023 et des changements majeurs au sein de l’organisation, Jonathan Huberdeau et les Flames de Calgary croyaient pouvoir reprendre des habitudes gagnantes cette saison, mais jusqu’à maintenant, ils ont complètement manqué leur coup.

Désormais dirigée par l’entraîneur-chef Ryan Huska, le successeur de Darryl Sutter, la formation albertaine connaît un début de campagne pitoyable en vertu d’un dossier de 2-7-1. Et les performances du Québécois sont à l’image du rendement général du club. En 10 parties, il s’est contenté de deux buts et de trois mentions d’aide, tandis que son différentiel est à -11. Bref, dans le cas de celui écoulant la première année d’une entente de huit ans et de 84 millions $, des améliorations sont requises.

Or, à en juger les propos de l’expert hockey de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman, l’organisation des Flames a l’attaquant bien à l’œil.

«Une chose que j’ai entendue, c’est qu’ils sont engagés à trouver des façons de rendre meilleur Jonathan Huberdeau. En apparence, cela semble stupide, car il en est à l’an 1 d’un méga-contrat, mais il existe toujours des situations dans lesquelles les équipes lancent la serviette à propos de joueurs et lèvent les bras en signe de frustration. C’est la mauvaise réponse, peu importe à quel point le portrait est fâchant», a commenté le journaliste dans sa chronique «32 Thoughts».

«Calgary a consacré beaucoup de temps à parler de solutions pour apaiser son malaise de début de saison. Évidemment, il y a une part de responsabilités qui incombe à Huberdeau aussi», a-t-il ajouté.

L’avant-dernière formation au classement de la section Pacifique visitera le Kraken de Seattle, samedi.

