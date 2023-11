Les meilleurs cafés du Québec pour faire du télétravail

La réalité de nombreux travailleurs a largement évolué depuis les dernières années. Aujourd’hui, il n’y a pas que les étudiants qui sont constamment à la recherche d’un café propice où travailler ; les télétravailleurs sont de plus en plus nombreux à chercher un lieu où bon café et espace de travail vont de pairs.

Avis à tous les travailleurs à distance, voici 7 cafés parfaits où travailler !

Nektar

Photo fournie par Nektar

À Québec et à Lévis, le Nektar ne s’affaire pas uniquement à abreuver les Québécois de très bons cafés torréfiés localement – à base de grains issus de sources éthiques –, mais aussi d’offrir un environnement convenable aux télétravailleurs. Grandes tables de travail, espace vaste, atmosphère relaxante : trois critères essentiels à la productivité !

Café Saint-Henri

Photo fournie par Café Saint-Henri

Avec quelques succursales à Montréal et une dans le quartier Saint-Roch à Québec, le Café Saint-Henri est toujours une valeur certaine quand vient le temps de s’installer pour travailler, tout en buvant un café filtre bien juteux ou un latté qui aura été coulé (et moussé) selon les règles de l’art. Chaque succursale (sauf celle située à l’intérieur de la station de métro Square-Victoria) a été pensée pour les travailleurs à distance ou les étudiants. Tandis qu’à Québec on peut se faire plaisir avec les beignes Sumo cuits sur place, à Montréal, on doit les gourmandises des 7 succursales à boulangerie Le Pain dans les Voiles.

Le Philtre Café

Photo fournie par Le Philtre Café

Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à condos locatifs dans le quartier Saint-Sauveur à Québec, il n’aura fallu que de quelques jours pour que les gens du secteur l’adoptent. Au Philtre Café (nommé café de l’année à Québec en 2022), on y sert le café Zab (un remarquable torréfacteur de Montréal), muffins et biscuits cuisinés sur place avec une juste conscience pour notre santé, en plus d’un menu entièrement végétarien incluant wraps, salades et bols. On aime l’environnement éclairé naturellement par la lumière du jour, aidant à la fois à la productivité, et au moral.

Café Frida

Photo fournie par Café Frida

Au centre-ville de Trois-Rivières, si l’on souhaite boire un excellent café, casser la croûte de manière végétalienne avec des pâtisseries maison, burrito, crêpes, ou sandwich déjeuner – tout en avançant vos travaux personnels –, il faut aller au Café Frida. Le personnel est adorable, l’environnement est calme et la vue donnant sur le fleuve rend l’endroit très favorable à la lecture ou au travail.

Leaves House (McGill)

Photo fournie par café Leaves House

Le café Leaves House remplit tous les critères du lieu parfait où s’installer pour y travailler sur son ordinateur ou ses livres. L’endroit tire son épingle du jeu en étant entièrement végane : pâtisseries, collations et boissons végétales sont donc à l’honneur. Les deux salles distinctes laissent amplement d’espace pour s’y installer une partie de la journée, puis si une fringale survient, il est possible de se rassasier d’un bol poké ou wrap préparé par le restaurant végétalien Ohana, celui-ci situé sur le Plateau-Mont-Royal.

Café Hubert Saint-Jean

Photo fournie par Café Hubert Saint-Jean

On aime définitivement la cure jeunesse du Café Hubert Saint-Jean qu’a entreprise le duo Marc-Antoine Crépeau et Rémi Tremblay en 2021, perpétuant ainsi la tradition caféinée de cette institution de Sherbrooke qui célèbre cette année son 100e anniversaire. Après un déménagement au coin des rues Belvédère et King Ouest (je recommande justement cette adresse pour travailler), une deuxième succursale a vu le jour à Rock Forest, puis il y a quelques mois, une troisième, celle-ci directement sur la rue Principale, à Magog. Un 100e anniversaire pour ce café, voici une belle raison de (re)découvrir une des trois succursales !

Café Yamabiko

Photo Tommy Dion

On aime l’environnement épuré et lumineux, embelli par quelques peintures colorées et funky qui nous mettent d’emblée de bonne humeur. L’état de bien-être sera poursuivi sitôt la première gorgée de café, puisque c’est à cet endroit que se torréfie parmi les meilleurs cafés de la région. Tasse et petite viennoiserie en main, il ne reste plus qu’à s’installer sur la mezzanine ou au rez-de-chaussée et mettre à profit cette ambiance propice à la productivité. Le Yamabiko est définitivement une adresse coup de cœur à Sutton.

►Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.