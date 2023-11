Les meilleurs vins pour les huîtres à petits prix (et un vin pour vous gâter)

Party d’huîtres rime souvent avec champagne et autres vins blancs chers. Et si on repensait nos classiques ?

Les amis vous ont invité à leur party d’huîtres annuel. Génial ! Seule ombre au tableau : le budget est serré ces temps-ci et la simple idée de débourser 40 $ (ou même 25 $) pour une bouteille de vin blanc vous donne envie de tout annuler. Et si, plutôt que de renoncer au plaisir de se réunir, on cherchait des alternatives économiques aux chablis, sancerre, champagne, vouvray et autres blancs classiques amis des bivalves ? Vos amis ne s’en formaliseront pas et les huîtres encore moins.

Pour un accord optimal, évitez les vins boisés et misez sur des vins blancs plus subtils qu’exubérants. Pour le reste, détendez-vous et amusez-vous. C’est ça, la clé d’une soirée réussie, bien plus que toutes les grosses étiquettes.

Santé !

Sumarroca, Cava Gran Reserva 2019, Brut Nature

Espagne 12 % - Biologique | ★★★ | $1/2 | 18,45 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 13408929

L’époque où le cava était balayé du revers de la main et considéré comme un vin effervescent rustique est révolue, notamment grâce au travail remarquable de certaines maisons catalanes comme Juvé y Camps, Parés Baltà et Sumarroca. Le Gran Reserva Brut Nature de cette dernière s’avère un super rapport qualité-prix-plaisir, peu importe le millésime. Le nez est typé, entre la pomme blette, la brioche et le pain aux raisins ; la bulle est soutenue et le vin offre un bon équilibre entre volume, tension et vitalité. L’apéro est servi, sortez les chips (nature) et les coquillages.

Parès Baltà, Calcari 2022, Xarel-Lo, Penedès

Espagne 12,5 % - Biologique | ★★★ | $1/2 | 19,40 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 11377225

Ce vin de la famille Cusiné est composé à 100 % de xarello, cultivé dans les sols calcaires qui bordent la Méditerranée, non loin de Barcelone. Toujours un peu timide et bourru à l’ouverture, le Calcari se révèle avec le temps, au contact de l’oxygène, et gagne nettement à être servi plus frais que froid.

Les saveurs délicates de pomme sont soulignées d’une amertume fine et la finale laisse sur une note saline. Un très bon vin blanc sec pour passer de l’apéro à la table, avec des pâtes aux palourdes.

Domäne Wachau, Grüner Veltliner 2022, Selection, Wachau

Autriche 12,5 % | ★★★ | $1/2 | 18,55 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 13750089

Le grüner veltliner, cépage emblématique de l’Autriche, a colonisé une bonne partie des terres le long du Danube, à l’est de Vienne. Il peut donner des vins blancs frais et légers, relevé de parfums caractéristiques de poivre blanc, comme l’est ce vin de Domäne Wachau. Le 2022 révèle des saveurs de fruits blancs mûrs et déploie en bouche une texture juste assez vineuse pour les couteaux de mer, mais assez fraîche pour les huîtres. À moins de 20 $, c’est un incontournable.

Cave Robert et Marcel, Saumur 2022, Louis Roche

France 12 % | ★★1/2 | $1/2 | 16,80 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 918243

Ce vin blanc de la Loire semble inscrit au répertoire de la SAQ depuis toujours, code à six chiffres à l’appui. Ce n’est certes pas le Saumur le plus complexe sur le marché, mais le 2022 offre une expression droite et classique du chenin blanc, à petit prix. Pour mieux l’apprécier, n’hésitez pas à l’aérer 30 minutes en carafe avant de le servir avec des huîtres toutes simples, arrosées d’un trait de citron.

Château Gigognan, Bois des Moines 2021, Côtes du Rhône-Villages

France 14 % - Biologique | ★★★★ | $$$ | 35,50 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 15175014

Enfin, pour se gâter et pour accompagner les huîtres au gratin et les risottos aux fruits de mer, un délicieux vin blanc élaboré par un domaine situé à Sorgues, au nord-est d’Avignon. Un assemblage de roussanne, grenache blanc, clairette et bourboulenc, dont les parfums expressifs d’ananas, de jus d’orange, de miel et de cire d’abeille contrastent avec une bouche élégante, raffinée et étonnamment fraîche et digeste, malgré ses 14 % d’alcool. Un vin blanc à la fois généreux, digeste et gastronomique, comme sait en produire le Midi.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.