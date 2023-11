Les Sharks n’ont plus de mordant

Dans un passé pas si lointain, les Sharks de San Jose frayaient avec les meilleures équipes de la LNH. Cette année, ils sont comme des menés pour les gros poissons du circuit.

Les Sharks ont perdu leurs dix premiers matchs de la saison, dont neuf en temps réglementaire. Ils n’ont donc qu’un tout petit point au classement. Un prix de participation essentiellement.

Jeudi soir, ils ont touché le fond du baril en se faisant manger tout rond par les Canucks de Vancouver qui l’ont emporté 10 à 1 à San Jose. Êtes-vous surpris d’apprendre qu’il n’y avait que 10 719 spectateurs présents au SAP Center?

Dire qu’Erik Karlsson débarque avec ses Penguins samedi soir. Le défenseur suédois a passé cinq saisons à San Jose avant de signer comme joueur autonome à Pittsburgh l’été dernier.

Il a vu l’équipe piquer du nez puisqu’après une participation à la finale d’Association à sa première saison, en 2018-2019, les Sharks ont raté les séries les quatre années suivantes, ce qui n’a pas empêché Karlsson d’amasser 101 points l’an passé.

Tristes statistiques

Les statistiques sont tristement éloquentes pour illustrer ce début de saison catastrophique. En voici quelques-unes en vrac.

Les Sharks sont l’équipe qui a accordé le plus de buts dans la LNH cette saison (45) et aussi l’équipe qui en a marqué le moins (10). Vous remarquerez que les Canucks ont compté autant de buts dans le match de jeudi soir que les Sharks en ont inscrit dans leurs dix premières rencontres. Il faut le faire!

L’équipe présente un différentiel de -35. Seules trois autres équipes ont fait pire dans leurs dix premiers matchs dans toute l’histoire de la LNH. Ils n’ont marqué que six buts à forces égales, la pire récolte de l’histoire de la LNH après les dix premiers matchs de la saison.

Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. L’ensemble des joueurs des Sharks totalisent 27 points depuis le début de la saison. Pendant ce temps, les frères Jack, Quinn et Luke Hughes en ont 43 (Jack en a 20, Quinn en a 16 et Luke en a 7).

Une petite dernière pour la route. Cette séquence de dix défaites pour amorcer la saison place les Sharks au 4e rang pour le pire début de saison dans la LNH. Une défaite de plus, disons samedi contre Karlsson et les Penguins, et les Sharks se retrouveraient à égalité au premier rang avec les Rangers de New York de 1944 et les Coyotes de l’Arizona de 2018 et 2022.

Équipe changée

On l’a mentionné plus tôt, Erik Karlsson est parti avec 101 points et il n’est pas le seul à avoir quitté la baie de San Francisco.

Timo Meier est parti au New Jersey en février dernier. De plus, le capitaine Logan Couture est blessé et n’a pas encore joué un seul match cette saison.

Il y a donc toutes sortes de possibilités pour que les choses aillent encore plus mal pour les pauvres Sharks.

Ils ont, pour le moment, encore la chance d’égaler ou de surpasser le record pour la plus longue série de défaites dans une même saison, qui est de 17. Un record codétenu par les Capitals de Washington de 1974-1975... et les Sharks de 1992-1993.