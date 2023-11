L’étonnante passion de Montréalais qui pratiquent la planche à roulettes miniature dans les ruelles de la ville

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Ça peut sembler improbable comme mode, mais c’est un phénomène qui gagnerait en popularité: des adultes se passionnent pour des planches à roulettes miniatures qu’ils actionnent avec leurs doigts, ce qui exige une dextérité impressionnante. Ils se réunissent même sur la place publique montréalaise pour s’y adonner.

Imaginez un rouli-roulant classique, rapetissez-le jusqu’à ce que l’index et le majeur puissent remplacer les jambes, et essayez d’accomplir les mêmes figures acrobatiques.

Pour s’adonner à leur passe-temps en plein air, ces amateurs de ce jeu, communément appelé «fingerboard», se fabriquent des terrains, évidemment miniatures, que plusieurs Montréalais ont déjà pu remarquer.

Louis-Philippe Messier

Avez-vous déjà vu un de ces «planchodromes» format mini?

Piscines, vallons, rails, rampes, tuyaux: les mêmes obstacles constitutifs des parcours grandeur nature sont reproduits.

Bien sûr, comme nous sommes à Montréal, il y a des graffitis.

Louis-Philippe Messier

Graffitis miniatures

Détail amusant: les graffitistes respectent ces planchodromes lilliputiens en y inscrivant des œuvres et des tags à l’échelle... ce qui ajoute à leur réalisme.

«On ne connaît pas les graffitistes, ils viennent ici et ils font ce qu’ils veulent, mais ils comprennent ce que nous faisons, et ils s’adaptent au format, c’est vraiment cool!» commente Philippe Bourguignon, 35 ans, amateur de fingerboard et mouleur de planches miniatures avec sa compagnie Kamelpro Fingerboards.

Louis-Philippe Messier

Je rencontre M. Bourguignon près de la piste multifonctionnelle des Carrières, près d’une boucle de la rue Masson à l’est du chemin de fer, où il a contribué à construire un mini-planchodrome assez impressionnant.

C’est l’automne. Il fait froid. Mais les doigts agiles sur les planches ne semblent pas trop affectés.

«C’est sûr que la saison en plein air est sur le point de prendre fin et que l’on va s’exercer sur des pistes intérieures», dit Renaud Béland, un «digiplanchiste» de 20 ans, en soufflant sur ses mains pour les réchauffer.

M. Bourguignon utilise un morceau de gazon synthétique comme balai pour enlever les feuilles mortes qui jurent, par leur gigantisme, dans ce décor.

Louis-Philippe Messier

Quand je me mets debout à la hauteur du planchodrome, pour le prendre en photo, j’ai l’impression d’être Godzilla.

«J’ai chez moi une reproduction à l’échelle de la place de la Paix, le parc sur Saint-Laurent devant le Monument-National, que j’ai conçue moi-même, et qui est très aimée et fréquentée par les skaters», soutient-il.

Tout lieu public prisé par les amateurs de planche grandeur nature est susceptible de devenir une maquette miniature destinée au fingerboard.

L’épicentre de la mode du rouli-roulant miniature semble situé en Europe, plus précisément en Allemagne, et TikTok, Instagram et YouTube débordent de vidéos.

Nids de poule

Sur le bord de la piste des Carrières, il y a deux mini-planchodromes, le plus grand étant celui près de Masson.

Construit sur des blocs de béton, juste à la bonne hauteur, il fait au moins quatre mètres et comporte une vingtaine d’obstacles.

Difficile de ne pas l’apercevoir en passant à pied ou à vélo.

Pendant l’été, il y a parfois une bonne dizaine de ces digiplanchistes qui comparent leurs trucs et bavardent.

Même Google Maps permet de localiser ce terrain de jeu très officieux sous le nom Track Side DIY.

C’est un travail collectif bénévole qui a fait apparaître et qui entretient ce planchodrome.

«Pendant la pandémie, il y a eu un engouement, et j’ai carrément pu vivre et payer mes factures en fabriquant des miniplanches», se souvient M. Bourguignon.

Il en fabrique toujours et les vend une cinquantaine de dollars.

«J’ai payé la mienne environ 150$, elle a été fabriquée en Allemagne», me dit pour sa part M. Béland.

Comme partout au Québec, les rigueurs hivernales martyrisent cette construction, dont il faut, chaque printemps, réparer les nids de poule.

Dès le retour du printemps, on verra des digiplanchistes munis de truelles pour rafraîchir leur terrain de jeu.

Comme ailleurs à Montréal, ici aussi, il y a constamment des travaux.