Livrer électrique au même prix qu’en brûlant du gaz, c’est pour quand?

Tous les rapports montrent que les gouvernements n’en font pas assez pour régler le problème de la pollution. Quelques entreprises d’ici se relèvent les manches pour faire leur part dans le monde de la livraison.

Pas plus tard qu’en septembre, on apprenait que les émissions de GES ont augmenté de 2,1 % au Canada. Elles augmentent aussi à Montréal et au Québec.

Pourtant, tout le monde et son beau-frère disent vouloir les réduire, notamment dans le transport, où la livraison compte pour 50 % des émissions.

Le Québec compte justement un Gaulois dans ce secteur : Nationex, une entreprise qui veut changer les règles du jeu.

Elle est dirigée par Catryn Pinard, 46 ans, la seule femme patronne dans cette industrie habituée aux hommes blancs d’âge mûr aux commandes.

Le contrôle de l’entreprise construite par son père lui est revenu en 2015.

« Depuis ce jour-là, je m’arrange pour léguer à mes propres enfants une entreprise dont je suis fière », dit en entrevue celle qui a 4 enfants à la maison.

Son but est de rendre la livraison la plus verte possible, soit sans essence et sans pollution. Ça lui coûte une fortune en investissement, ce qui prendra du temps à rentabiliser.

« Je ne le fais pas juste pour être rentable, j’y crois pour vrai », dit la femme d’affaires qui vient d’acheter 41 camionnettes électriques de la marque Brightdrop.

Elle compte sur d’importants clients comme Décathlon et Altitude Sports, un détaillant en ligne dont le volume de vente est important.

Chez Altitude, la livraison électrique est déjà moins chère que celle à essence si le client est prêt à attendre deux jours de plus.

« Une bonne partie des gens ne souhaitent pas que leur colis soit livré en 24h, d’autant plus s’ils connaissent nos pratiques de développement durable. C’est encourageant », dit la chef d’entreprise.

Les zones vertes de Mme Pinard

Grâce à sa nouvelle flotte de camionnettes électriques et à l’achat de Courant Plus, en septembre, Nationex offre maintenant la livraison verte dans l’ensemble de l'île de Montréal.

Ce n’est que la première étape. Bientôt, elle l’offrira dans 13 zones 100 % électriques au Québec, dont Laval, Longueuil, Québec, Gatineau/Ottawa, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe et Chicoutimi.

À Noël, ce seront deux Québécois sur trois qui pourront se faire livrer des colis sans polluer leur quartier.

« Notre ambition est d’électrifier toutes les routes qui le peuvent d’ici 2025. Et ce n’est qu’un début », lance avec enthousiasme la patronne de Nationex.

Amazon livre 290 000 colis par jour à Montréal dans ses bonnes semaines, soit le Vendredi fou et Noël. Ça, c’est 2 Montréalais sur 10 qui reçoivent un colis chaque jour. Oui, il y a des entreprises là-dedans, mais il y a aussi du monde qui achète un truc sur Amazon aux deux jours.

Est-ce que c’est important, la pollution générée par tous ces camions-là? La réponse est oui, dans le sens que c’est beaucoup de pollution : l’OCDE prévoit que le taux d’émissions découlant du fret atteindra 50 % d’ici 2050.

Savez-vous combien d’argent les Québécois dépensent en ligne? Beaucoup aussi. De 7,3 milliards $ en 2012, on est rendu à 16,4 milliards par année. Trois Québécois sur quatre achètent en ligne, contre 63 % en 2019, selon NETendances.

Le Québec génère un paquet de colis. Juste Intelcom, le géant local de la livraison, en livre 350 000 chaque jour en 2023, au Québec et au Canada.

Sa meilleure journée à vie? 490 000 colis livrés en 24 heures. Ça se passait en octobre.

L’entreprise de Jean-Sébastien Joly, le frère de Mélanie Joly, a livré 101 800 000 colis en 2022.

Tous ces chiffres sont rigoureusement exacts et sont tirés d’une présentation donnée par Intelcom à l’industrie, le 18 octobre dernier.

