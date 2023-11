L’univers des Cowboys Fringants prend vie dans «Pub Royal»

Six chanteurs de la troupe des 7 Doigts qui reprennent à l’unisson le refrain de D’une tristesse, ç’a de quoi saisir. Le Journal a assisté vendredi à une répétition de la comédie musicale Pub Royal, sur l’univers des Cowboys Fringants. Le spectacle risque d’être festif à souhait, comme le sont les concerts du groupe de Repentigny.

«J’ai l’impression que certains soirs, ça va danser et taper des mains. Avec cette espèce d’anti-comédie musicale, les comédiens s’adressent parfois au public. Il va y avoir une atmosphère particulière.»

Dans les studios des 7 Doigts, le parolier des Cowboys Fringants, Jean-François Pauzé, était bien impressionné par la petite prestation que venaient de faire sur place les chanteurs de Pub Royal. La troupe a interprété une toute nouvelle chanson, Bienvenue chez nous, qui ouvrira le spectacle. Et la précédemment nommée, D’une tristesse, a pris une ampleur supplémentaire avec les multiples voix.

«Je les trouve vraiment bons, dit Jean-François. Ils sont extraordinaires. La chanson D’une tristesse, je suis en train de me dire qu’elle avait été écrite pour une comédie musicale. Ça marche tellement.»

Jean-François Pauzé raconte en riant que son acolyte des Cowboys, le chanteur Karl Tremblay, lui avait déjà dit que les chansons du groupe cadreraient très bien dans une comédie musicale.

«On se disait qu’on pourrait faire un opéra country et appeler ça Gina ou le nom d’un de nos personnages récurrents. C’était à l’époque de Notre-Dame-de-Paris et on se disait qu’on ferait de quoi de plus trash. Mais bon, c’est mort dans l’œuf, comme la plupart de nos projets parallèles!»

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Vingt artistes sur scène

Des années plus tard, la comédie musicale a finalement vu le jour, grâce à la collaboration avec Les 7 Doigts. C’est durant la pandémie que Pub Royal a commencé à prendre forme. Le metteur en scène, Sébastien Soldevila, a écouté l’entièreté du catalogue des Cowboys – qui compte plus de 150 chansons! – avant de faire une première sélection.

«Au premier tri, j’avais 44 chansons, dit-il. Puis on a baissé à une vingtaine. Ce qui a changé la donne, c’est quand Jean-François s’est proposé pour écrire de nouvelles chansons. Ç’a permis de faire des liens entre les chansons et j’ai écrit une ligne directrice. C’est comme une pièce de théâtre. Il y a une histoire.»

Dans Pub Royal, on retrouve un homme, joué par Richard Charest (Jonathan Doyé), qui débarque par hasard dans un bar. Kevin Houle joue le gérant du bar, Siriso. Les autres personnages sont campés par Yvan Pedneault (Normand), Martin Giroux (Johnny), Émilie Josset (Loulou Lapierre), Alexia Gourd (La Catherine) et Christian Laporte (Yves).

«Il y a un personnage qu’on a créé spécifiquement pour une des chansons, dit Sébastien Soldevila. Cette chanson-là, c’est selon moi une des meilleures chansons jamais écrites par les Cowboys.»

Pour le choix des chanteurs, le metteur en scène a passé des auditions. «On cherchait des timbres différents, des voix différentes. On est vraiment fiers du boulot accompli. Pour eux, il y avait un défi, parce que la voix de Karl Tremblay, ce n’est pas rien. En plus, ça fait partie de l’inconscient collectif. Tout le monde l’a dans la tête. Il ne faut pas dénaturer, mais il ne faut pas aller non plus complètement de l’autre côté.»

Le reste de la distribution est composé de six artistes de cirque et de sept danseurs, pour un total de 20 artistes sur scène.

À Paris en avril

Pour Jean-François Pauzé, ce nouveau projet arrive à point nommé pour les Cowboys, qui sont présentement en pause de concerts en raison de l’état de santé de Karl Tremblay (voir autre texte).

«C’est sûr que ça arrive au bon moment. Je pense que tous les Québécois qui nous ont soutenus, tout le monde a été ému. Je pense que ce spectacle-là va être un moment de venir peut-être s’amuser.»

En plus de la série de spectacles à Québec et Montréal, Pub Royal sera présenté à Trois-Rivières (29 mai au 1er juin 2024) et Sherbrooke (4-5 octobre 2024).

La troupe s’en ira aussi jouer au Grand Rex de Paris, en avril 2024, indique Sébastien Soldevila. «Avec le report des concerts [des Cowboys en Europe], ce qui est intéressant [pour les fans là-bas], c’est d’avoir une option. Je connais beaucoup de gens qui m’ont dit qu’ils monteraient à Paris pour aller voir le spectacle.»

Le spectacle Pub Royal sera présenté à Québec (dès le 22 novembre), Montréal (dès le 6 décembre). Pour toutes les dates: pubroyal.ca

«Karl tient le coup»

Les Cowboys Fringants ont récemment annoncé le report d’un an de leur tournée européenne, qui était prévue cet automne. Les musiciens ont laissé au chanteur Karl Tremblay le temps de bien se reposer entre ses traitements de chimiothérapie.

«Karl voulait vraiment continuer à faire des spectacles cet été, dit Jean-François. Mais à un moment donné, on lui a dit: as-tu besoin de ça? Prends le temps pour relaxer. C’est peut-être la meilleure décision. [...] Karl a donné un gros coup cet été. Il était fragile. On a quand même joué dans pas loin d’une dizaine de festivals, malgré son état.»

Parmi ces concerts, celui au Festival d’été de Québec restera dans les annales. D’abord annulé en raison de la météo, le spectacle avait été replacé in extremis quelques jours plus tard. Et l’émotion était au rendez-vous.

«C’était historique, dit Jean-François. Avant le spectacle, on s’était arrangé avec nos techniciens pour avoir un télésouffleur au cas où Karl était obligé de s’asseoir et que je doive chanter une ou deux chansons avec le public. Il était plus fatigué à ce moment-là. Pour nous, ce n’était pas une surprise de le voir s’asseoir un peu. Le public a vu ça de façon plus dramatique que nous. Mais on s’y attendait que ça arrive. Karl est un gars bien fier et il ne voulait pas montrer de signes de faiblesse. Ç’a été un show d’anthologie. C’était chargé en émotion. C’était très cool.»

Comment se porte Karl Tremblay aujourd’hui, lui qui a fêté ses 47 ans il y a quelques jours? «Il va comme il va, répond Jean-François. Il y a des meilleures journées que d’autres. Ça dépend des jours, ce sont des traitements difficiles. Mais il tient le coup. On regarde le hockey, on a du fun.»

Des photos de Karl Tremblay en train d’enregistrer chez lui des chansons ont récemment circulé. Jean-François Pauzé confirme qu’un nouvel album des Cowboys sortira cet hiver et qu’il comprendra les cinq nouvelles chansons écrites pour le spectacle Pub Royal.

«L’album est presque tout enregistré. Il nous reste peut-être trois ou quatre jours à faire. Karl a fait toutes les voix. Il reste les back vocals [chœurs] à faire, et des petits ajustements instrumentaux.»