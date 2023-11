Nevada: une enseignante force deux élèves à s’embrasser en classe

Une enseignante suppléante de 29 ans de North Las Vegas au Nevada qui aurait forcé deux élèves de s’embrasser a été relevée de ses fonctions et arrêtée par la police.

Rasheda Rose a été appréhendée mercredi et inculpée de deux chefs de maltraitance sur enfants après avoir contraint des élèves de 6e année à s’embrasser devant d’autres élèves.

Le Service de police de North Las Vegas enquêtait depuis le 12 octobre sur des allégations selon lesquelles une professeure suppléante utilisait un «langage inapproprié» en classe.

Des parents d’élèves avaient été alertés par courriel indiquant que Mme Rose encourageait les élèves à s’embrasser, selon ce qu’a rapporté jeudi le «New York Post».

Un parent d’élève a déclaré aux médias locaux que les élèves sont à l’école pour apprendre et s’instruire et non pas pour s’embrasser en classe, ce qui risque de les mettre mal à l’aise.

D’autres parents ont reproché à la direction de l’établissement Legacy Traditional Schools de ne pas les avoir avertis le jour de l’incident pour pouvoir en discuter avec leurs enfants.