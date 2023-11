Pour présenter son bulletin de nouvelles: «ça m’a tout pris hier», dit Sophie Thibault

La cheffe d’antenne Sophie Thibault est «très affectée» par la suppression de 547 emplois au sein des équipes de production de TVA, mais elle entend agir en leader pour que la transition se fasse en douceur dans les mois à venir.

En entrevue avec l’Agence QMI, la journaliste qui bosse à TVA depuis 35 ans a dit que les mines étaient basses lorsqu’elle s’est présentée sur le plateau du TVA Nouvelles, jeudi, pour son bulletin.

«Ça m’a tout pris hier, a souligné la femme de 62 ans. C’était à couper au couteau et on ne s’est pas échangé un mot, alors que d’habitude on blague et c’est dans la bonne humeur.»

Comme son collègue Paul Larocque, qui anime La Joute et Le bilan à LCN, Mme Thibault compare la nouvelle de jeudi au choc ressenti par toute la famille de TVA lors du décès de Gaétan Girouard et de Jean Lapierre, deux des piliers de la chaîne.

«C’est quelque chose à entendre qu’on va couper 547 postes, mais après c’est de voir un coiffeur qui vient me faire des retouches et qui pleure, c’est d’entendre les caméramans me dire qu’ils ont reçu leur [avis de licenciement]. Ce sont des collègues que je connais bien, c’est ma famille, TVA est ma deuxième maison depuis 1988», a-t-elle raconté.

En plus de voir des collègues et amis quitter la boîte, toute l’équipe de l’information – y compris les gens de Salut Bonjour, de TVA Sports et de TVA Publications – déménagera dans les anciens locaux du Journal de Montréal, au 4545, rue Frontenac, lesquels seront réaménagés de fond en comble et dotés de studios robotisés. À Québec, toutes les équipes des régions seront regroupées.

«C’est comme une peine d’amour. On a le choc par rapport à nos collègues qui partent et on réalise que c’est la fin d’une époque, car on va déménager. Notre édifice avait besoin de rénovations, mais on le connaît depuis toujours.»

Faire preuve de leadership

Sophie Thibault n’a pas l’intention de baisser les bras. Au contraire, elle souhaite même faire preuve de leadership dans les circonstances.

«C’est mon rôle en tant que cheffe d’antenne d’aider tous les collègues à passer à travers. On va tous le faire ensemble. Ce ne sera pas des semaines faciles, mais on n’a pas le choix de se serrer les coudes et de réussir cette transition-là ensemble.»

Elle vante d’ailleurs l’humanité des patrons actuels de TVA, qui fait en sorte qu’elle «continuerait de travailler jusqu’à 85 ans».

Mme Thibault dit que sa santé va bien, même si elle doit subir d’autres traitements préventifs contre le cancer de la peau et qu’elle doit se protéger constamment du soleil.

Son collègue Pierre-Olivier Zappa, qui pilote le TVA Nouvelles de 22h, est également ébranlé par les coupes dans les effectifs de TVA.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

«Je suis de tout cœur avec mes camarades qui sont touchés. Ce sont des gens de talent, qui font le succès de TVA. Ici, c’est un choc pour tout le monde! C’est aussi un électrochoc pour les décideurs et pour l’industrie en entier», a-t-il écrit dans un courriel.