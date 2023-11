Premier téléphone intelligent? Comparez et choisissez-le avec ce guide

Vous ne savez pas comment choisir entre un téléphone iPhone ou Android? Nous avons passé en revue les différences entre les deux pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins.

iPhone

Écosystème matériel et logiciel fermé.

Assistant intégré: Siri. Également compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Samsung Bixby

Moins de versions disponibles à la fois.

Fonctionnalités limitées à ce qu'Apple met en œuvre.

Android

Facilité de téléchargement d'applications à partir de sources officielles et non officielles.

Fabricants: Google, Samsung, Microsoft, TCL, BlackBerry et plusieurs autres.

Assistant intégré: Google Assistant. Également compatible avec Amazon Alexa et Samsung Bixby.

Disponibles avec une variété de fonctionnalités et de prix.

Le monde de la téléphonie mobile est divisé en deux groupes, les appareils d’Apple avec son système iOS et tous les autres qui empruntent le système Android, de Google. Les deux systèmes offrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais les iPhone et les téléphones Android sont très différents.

Matériel: Android offre plus d'options

iPhone: seuls quelques modèles sont disponibles à la fois.

Android: disponibles auprès d'un grand nombre de fabricants, dont certains sont meilleurs que d'autres.

C'est au niveau du matériel que les différences entre l'iPhone et Android apparaissent le plus clairement.

Apple est le seul fabricant d'iPhone, ce qui lui permet d'exercer un contrôle extrêmement étroit sur la manière dont le logiciel et le matériel fonctionnent ensemble. En revanche, Google propose le logiciel Android à de nombreux fabricants de téléphones dont les formats, tailles, poids, fonctionnalités et qualité varient passablement.

Les téléphones Android haut de gamme sont à peu près aussi bons que les iPhone, mais un appareil Android moins cher avec moins de fonctionnalités peut être tout ce dont vous avez besoin.

Si vous achetez un iPhone, vous devez choisir un modèle. Comme de nombreuses entreprises fabriquent des appareils Android, vous devez choisir à la fois une marque et un modèle. Certains préféreront le choix offert par Android, mais d'autres apprécieront la plus grande simplicité et la qualité d'Apple.

Nombreuses ressemblances entre iOS et Android

Les systèmes d'exploitation iOS d'Apple et Android fonctionnent de la même manière : vous disposez d'un écran d'accueil où vous pouvez installer vos applications préférées, y compris des jeux, des utilitaires, etc. Tous disposent d’une application téléphone, d’une application appareil photo et une application de messagerie. Ils utilisent également des interfaces tactiles, et l'appareil peut inclure des capteurs comme des accéléromètres ou des gyroscopes pour plus de fonctions.

Mises à jour des systèmes iOS et Android

Android ou iOS, les mises à jour système sont publiées annuellement, avec des mises à jour mineures à intervalles réguliers, mais essentielles à installer. Certains fabricants d'appareils Android, comme Samsung, utilisent une version légèrement modifiée du système d'exploitation de Google.

Samsung

Applications: Android offre plus de choix

Du côté des iPhone, les applications sont uniquement disponibles via l'App Store d'Apple. Plus de 2 millions d'applications s’y trouvent.

Android: disponible dans le Google Play Store et auprès de sources tierces. Près de 3 millions d'applications.

Cela dit, 2 ou 3 millions, ce n’est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Les contrôles imposés par les deux géants sur leurs boutiques respectives empêchent des logiciels malveillants de s’y installer.

À ne pas négliger, l’avantage de la vitrine centralisée d'Apple fait que la société s'assure que tout ce qui s'y trouve est compatible avec les appareils disponibles. Sur Android et la boutique Google Play Store, vous n'êtes pas certain qu'une application que vous souhaitez utiliser fonctionnera avec votre téléphone.

Prix

Positionné en haut de gamme, les iPhone sont généralement plus chers, tandis que les Android offrent une gamme plus large influencée par une compétition plus vive entre les fabricants.

S'il est possible d'acheter un téléphone Android moins cher, vous risquez d'en avoir pour votre argent. Les appareils Samsung haut de gamme peuvent coûter autant, voire plus, qu'un iPhone. À ce niveau, la différence de qualité entre Android et l'iPhone est minime. Toutefois, si vous n'avez pas besoin d'un appareil photo de haute technologie ou d'autres fonctionnalités, un appareil Android moins cher peut vous convenir.

Sécurité et confidentialité

Si vous vous souciez de la sécurité de votre téléphone intelligent, l'iPhone est plus sûr qu'Android. Les raisons en sont multiples, mais en voici quelques-unes parmi les plus importantes.

Apple prend en charge le chiffrement de bout en bout dans ses applications. L'expression «de bout en bout» signifie qu'un message texte, par exemple, est encodé tout au long de son parcours entre l'appareil émetteur et le destinataire. Android, en général, chiffre «en transit», ce qui signifie que les informations sont sécurisées pendant leur déplacement, mais qu'elles peuvent être vulnérables lors des «arrêts», comme à travers les serveurs de Google ou de tiers.

Google

Apple contrôle les téléchargements. L'un des moyens les plus courants de compromettre la sécurité numérique consiste à télécharger des logiciels malveillants, c'est-à-dire des logiciels conçus pour voler des informations ou affecter le fonctionnement d'un appareil. Apple s'efforce d'empêcher les logiciels malveillants d'apparaître sur son App Store, qui est le seul endroit où vous pouvez obtenir des applications pour iPhone. Ainsi, l'ouverture et la flexibilité d'Android peuvent devenir un handicap.

Il est toutefois important de noter que l'iPhone n'est pas à l'abri des menaces de sécurité; il est simplement moins susceptible d'être ciblé que les téléphones fonctionnant sous Android.

La prochaine frontière des fonctionnalités des téléphones intelligents sera portée par l'intelligence artificielle et les interfaces vocales.

Compatibilité, avantage Apple

De nombreuses personnes utilisent une tablette, un ordinateur ou une montre intelligente en plus de leur téléphone intelligent. Pour eux, Apple offre une meilleure expérience intégrée. Apple fabrique des ordinateurs, des tablettes, des montres et l'iPhone, ce qui lui permet d'offrir des fonctionnalités qu'Android n'offre pas forcément.

Apple

Par exemple, vous pouvez utiliser votre iPhone comme télécommande pour votre Apple TV. Vous pouvez également déverrouiller votre iPhone ou votre MacBook à l'aide d'une Apple Watch. AirDrop vous permet de transférer instantanément des fichiers et des liens entre un iPhone, un Mac ou un iPad sans créer de courriel. D'autres fonctionnalités de continuité vous permettent de démarrer une vidéo YouTube sur l'Apple TV et de la reprendre là où vous l'avez laissée sur l'iPhone. AirPlay vous permet de partager l'écran de votre Mac avec une Apple TV ou d'utiliser un iPad comme second écran.

Les services de Google tels que Gmail, Maps, Google Now, etc. fonctionnent sur tous les appareils Android. Mais à moins que votre montre, votre tablette, votre téléphone et votre ordinateur ne soient tous fabriqués par la même entreprise – et il n'y a pas beaucoup d'entreprises autres que Samsung qui fabriquent des produits dans toutes ces catégories –, Android n'offre pas d'expérience unifiée entre les appareils.

Conclusion

L'iPhone et Android offrent tous deux des solutions pour des personnes ayant des besoins différents. Si vous possédez déjà des produits Apple tels que le Mac, l'iPad ou l'Apple TV, l'achat d'un iPhone est un choix facile. Si la flexibilité ou les applications sont importantes, optez pour Android.

Certaines catégories ont plus d'importance pour certaines personnes. Certaines personnes accorderont plus d'importance au choix du matériel, tandis que d'autres se soucieront davantage de l'autonomie de la pile ou des jeux mobiles. Les deux plateformes offrent de bons choix pour différentes personnes. Vous devrez déterminer les facteurs les plus importants pour vous et choisir le téléphone qui répond le mieux à vos besoins.