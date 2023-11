Québec devient la capitale de la motoneige et du quad

À compter d’aujourd’hui et pour toute la fin de semaine, le Centre de foires d’ExpoCité devient la capitale de la motoneige et du quad au Québec, avec la présentation du sixième Salon de la motoneige et du quad.

C’est l’occasion ou jamais pour les amateurs de savoir tout ce qui se passe dans le monde des loisirs motorisés cette saison. Sur place, on retrouve les grands manufacturiers, des concessionnaires de motoneiges et de quads, des destinations touristiques, des équipements complémentaires, des vêtements, des remorques et plus.

« Je crois que nous avons réuni un éventail complet de tous les besoins des amateurs de quad et de motoneige sous un même toit, d’expliquer le promoteur Pierre Harvey. Les visiteurs qui vont venir au salon vont certainement trouver ce qu’ils recherchent, peu importe leurs attentes. »

Effectivement, après avoir fait le tour du salon hier, j’ai pu constater que l’éventail des produits et services offerts est vraiment complet.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Le visiteur peut entrer au salon et repartir après avoir fait l’achat d’un quad ou d’une motoneige, l’achat de son droit d’accès pour les sentiers, sans oublier tous les vêtements et accessoires nécessaires pour la pratique de l’activité. Les amateurs peuvent même planifier, au salon, leurs excursions de la saison et planifier tous les détails avec les différents intervenants du milieu touristique qui sont présents. »

Il y a aussi une bonne quantité de modèles usagés que vous pourrez magasiner.

UNE GRANDE VARIÉTÉ

Chez les grands fabricants, vous pourrez admirer les modèles 2024 de motoneiges et de quad. Différents concessionnaires, dont SM Sport, Adrénaline Sports et Pro Performance sont sur place avec leurs équipes de spécialistes pour vous aider à faire vos choix. CF Moto qui compte maintenant sur un porte-parole très spécial, l’ancien gardien de but du Canadien de Montréal Carey Price, est aussi présent.

À l’instar de l’automobile, le monde des motoneiges et des quads se tourne vers l’électricité. Vous pourrez rencontrer les gens de Taiga avec leurs motoneiges électriques. Pour la première fois dans un salon, vous pourrez découvrir la nouvelle Grand Touring de Ski-Doo, entièrement électrique, conçue par les ingénieurs de BRP. La production vient tout juste de débuter à l’usine de Valcourt.

Photo fournie par Karl Tremblay

Dans le monde du quad, il y a aussi des modèles électriques que vous pourrez découvrir, dont le Ranger Kinetic de Polaris. Pour rouler en sécurité, vous pourrez aussi rencontrer les gens de iGrip, qui offrent une vaste gamme de crampons adaptables à tous les types de véhicules.

Photo fournie par Karl Tremblay

Les gens de Widescape vont vous présenter leurs nouveaux modèles. Un nouveau venu dans le monde des véhicules pouvant rouler quatre saisons fait aussi son entrée au salon. Il s’agit de la nouvelle moto des neiges, la Trakto Bike, inventée par Benoit Fortin. Vous pourrez la voir au kiosque Atac-v.

Vêtements et accessoires avec Choko, FXR et autres, tout y est.

POUR VOS AVENTURES

Il y a sur place des pourvoiries comme le Domaine du lac Brouillard de Charlevoix avec sa nouvelle auberge. Les pourvoiries Monts-Valin, Homamo et Wapishish sont sur place pour vous présenter leurs offres de séjours. De la Mauricie, on retrouve aussi la pourvoirie du Lac Dumoulin qui se spécialise depuis quelques années dans l’accueil des motoneigistes.

Des représentants des régions touristiques du Bas-Saint-Laurent, de Bellechasse, de la Côte-Nord, de la Gaspésie des Laurentides et du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont sur place pour vous présenter les possibilités et services offerts aux motoneigistes dans leur coin de pays. Plusieurs établissements hôteliers sont sur place.

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quad sont présentes pour rencontrer les amateurs et leur expliquer les services disponibles pour leurs membres.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer parce que c’est l’occasion de tout trouver sous un même toit.

Le salon débute ce midi pour se terminer dimanche. Le coût d’entrée est fixé à 17 $. En sortant, on peut vous remettre un bracelet qui vous permettra de revenir durant toute la durée de l’évènement, sans avoir à débourser le coût d’entrée à nouveau.