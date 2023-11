Joseph Facal, chroniqueur au Journal, professeur et politologue, vient de faire paraître sa première œuvre de fiction, Si tu vois mon pays, dont le premier tome s’intitule La tempête. Les nombreuses occasions où j’ai rencontré Joseph m’ont permis de découvrir un homme passionné d’histoire et aussi un fan inconditionnel de soccer.

Photos fournies par Rugicom

Lors du lancement du livre, Joseph Facal en pleine signature à la libraire Renaud-Bray.

Joseph Facal, originaire d’Uruguay et dont la langue maternelle est l’espagnol, est arrivé au Québec à 9 ans. Sur la photo, il est en compagnie de son père, José Facal.

L’œuvre de Joseph Facal, qu’on voit ici avec Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, nous fait revivre l’époque la plus mouvementée du 19e siècle québécois.

Le livre nous permet de découvrir les multiples facettes de la vie d’alors – sociale, politique, culturelle, commerciale, criminelle –, dans une fascinante rencontre entre fiction et rigueur historique. Lors du lancement, Richard Martineau est venu saluer son collègue, Joseph Facal.

Joseph Facal est en compagnie de son épouse, Nathalie, et ses enfants, Mathilde et Christophe.

Le roman historique et d’aventures plonge les lecteurs dans une grande histoire d’amour au cours de la période la plus dramatique du Québec. Joseph Facal est entouré des membres de l’équipe des Éditions Hurtubise, André Gagnon, Arnaud Foulon et Alexandrine Foulon.