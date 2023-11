Simone Biles reçoit des conseils pour survivre au froid

La gymnaste américaine Simone Biles a fait réagir les partisans des Packers de Green Bay, l’équipe de son époux.

Celle qui a remporté sept médailles olympiques, dont quatre d’or, était de passage au Wisconsin ce week-end. Elle est allée encourager Jonathan Owens, son amoureux, pendant le duel contre les Vikings du Minnesota. Elle portait un coton ouaté sur les lignes de côté au Lambeau Field.

«Je ne suis pas faite pour le froid», a écrit Biles sur son compte X (anciennement Twitter) lundi dernier.

Son gazouillis a généré plus de 700 commentaires, dont plusieurs provenant de gens du Wisconsin qui lui ont offert quelques conseils pour le temps beaucoup plus froid à venir.

Heaven Daniels, l’épouse de l’ancien joueur de ligne défensive des Packers Mike Daniels, a donné l’une des meilleures recommandations: faire appel à un «sympathique chasseur de cerfs local».

«Les chasseurs sont ceux qui m'ont préparée pour les jours de match, mon amie, a écrit Daniels. Semelles chauffantes, pantalon/combinaison de neige, doudoune, support sur polystyrène ou carton, Baileys [liqueur de crème irlandaise] et chocolat chaud. [...] Tu vas y arriver!»

Biles et Owens sont en couple depuis quelques années et se sont mariés en avril dernier. Ils se sont rencontrés alors que le footballeur portait les couleurs des Texans de Houston. La gymnaste est née et vit au Texas. Owens a déménagé pour le boulot à Green Bay, après avoir signé un contrat d’un an avec les Packers en mai.