TEMPE | Les propos de Martin St-Louis selon lesquels sa troupe avait joué, à Vegas, son meilleur match depuis son arrivée à la barre de l’équipe auraient-ils trop rapidement monté à la tête de ses troupiers?

• À lire aussi: Blessé au bas du corps, Rafaël Harvey-Pinard quitte la rencontre

• À lire aussi: Punis jusqu'à la défaite

Jeudi soir, face à des Coyotes de l’Arizona qui en était à leur troisième match en quatre soirs, le Tricolore a possiblement connu sa pire sortie de la saison. Les hommes d’André Tourigny ont pris le filet d’assaut le filet de Jake Allen.

Dans ce revers de 3 à 2, le pauvre diable a tenu le coup du mieux qu’il le pouvait. En deuxième période uniquement, ils ont dirigé 34 lancers vers le but montréalais, 18 touchant la cible.

« C’est décevant, a indiqué Martin St-Louis, à propos de la tenue de son équipe. Il y a trois ou quatre joueurs qui ont bien joué ce soir. Ce n’est pas assez pour gagner un match. »

On peut prétendre qu’Allen, Sean Monahan, Brendan Gallagher et Nick Suzuki sont les membres du quatuor que l’entraîneur s’est bien gardé d’identifier.

Getty Images via AFP

Pas une question de jeunesse

Superbe à Vegas, atroce en Arizona. C’est le genre d’inconstance auquel il faudra s’attendre de la part de cette équipe toujours en processus de reconstruction. Même si Gallagher a refusé de le reconnaître après la rencontre.

« Ça ne peut plus être une excuse. On est tous ici depuis assez longtemps pour comprendre à quel point cette ligue est difficile. On ne peut jamais tenir un match pour acquis », a indiqué le vétéran, auteur du 400e point de sa carrière.

St-Louis a abondé un peu dans le même sens. Dans son cas, cependant, on sentait qu’il était beaucoup trop insatisfait de la tenue de ses joueurs pour leur permettre de s’en sortir aussi facilement.

« Ça peut être bien des raisons. Mais je ne mettrai pas le blâme sur la jeunesse de l’équipe. Ce soir, on n’était pas là. »

Encore l’indiscipline

C’est devenu une véritable plaie. Encore une fois, le Tricolore a visité le banc des punitions trop souvent. Surtout en troisième période, alors que l’équipe a visité le cachot à trois occasions. À des moments somme toute importants.

Celle écopée par Arber Xhekaj (un double-échec inutile) en début de troisième période, a un peu coupé les ailes des visiteurs.

« On est allé chercher un gros but en début de troisième période. Et on a pogné une punition... », a lancé St-Louis.

Une punition au cours de laquelle Nick Schmaltz a marqué ce qui allait s’avérer le but gagnant.

Un Mullett coquet

Par ailleurs, il s’agissait de ma première visite au domicile temporaire des Coyotes. Un 38e aréna de la LNH pour moi. L’an dernier, partout en Amérique, on a fait grand état que cet édifice n’était pas conçu pour accueillir une formation du circuit Bettman.

C’est effectivement intime, et c’est prioritairement le domicile des Sun Devils de l’Université Arizona State. Ce qui fait en sorte que les Coyotes ne sont pas l’équipe la mieux traitée dans la place.

Sauf que le Mullett Arena est coquet. En plus de l’enceinte principale, il est doté d’une patinoire d’entraînement. Les joueurs des Coyotes ne manquent de rien. Et il y règne une belle ambiance.

Même les installations réservées à l’équipe visiteuse sont adéquates. Bon! Les douches sont au deuxième étage, mais c’est un détail. J’ai déjà vu des vestiaires de visiteurs beaucoup moins spacieux.

Celui du domicile des Sénateurs et celui du Centre Bell sont au nombre des pires.