Trafic d'armes à feu: un fournisseur qui alimentait les gangs de rue écope de sept ans de détention

Le fournisseur d’un réseau de trafic d’armes à feu qui a alimenté les gangs de rue en pleine flambée de violence à Montréal vient d’écoper de sept ans de détention.

À l’automne 2021, Daniel Charléus est devenu un sujet d’intérêt pour des policiers qui enquêtaient sur un réseau de trafiquants d’armes à feu qui approvisionnaient le marché noir.

Les autorités craignaient à l’époque que plusieurs de ces armes aient pu servir lors des fusillades répétées dans la métropole.

Sans le savoir, Charléus a fourni à un agent double une arme CZ Scorpion EVO 3S1. Il a aussi cédé une carabine AR-15, peut-on lire dans des documents judiciaires.

PHOTO FOURNIE PAR LA COUR

Cette dernière arme est souvent utilisée lors de tueries de masse aux États-Unis.

L’accusé de 28 ans vient de plaider coupable à sept accusations en lien avec le trafic d’armes à feu et le trafic d’armes, au palais de justice de Longueuil.

Infiltrés

L’enquête menée par l’Équipe intégrée de lutte au trafic d'armes – escouade créée en 2021 dans la foulée de la flambée de violence dans la région montréalaise – visait d’abord Jérémie Lamontagne.

Ce dernier était considéré comme la tête pensante d’un réseau de trafic d’armes à feu et de drogue. Lors d’une rencontre avec un agent double, il s’était vanté d’être en mesure de fournir plusieurs types d’armes, qu’il n’avait qu’à contacter «son ami» à Montréal.

Cet ami en question était Daniel Charléus.

PHOTO FOURNIE PAR LA COUR

Une transaction avait été planifiée le 31 mai 2022. Lamontagne était d’abord allé rencontrer l’accusé chez lui. Ils sont partis ensemble et Charléus transportait un sac en plastique.

PHOTO FOURNIE PAR LA COUR

C’est ce même sac que Lamontagne a ensuite remis à l’agent double, en échange de 12 000$. Le sac contenait la carabine CZ Scorpion EVO 3S1, de calibre 9mm, ainsi qu’un chargeur de haute capacité.

PHOTO FOURNIE PAR LA COUR

Le lendemain, les policiers ont fait irruption chez Daniel Charléus et ont mis la main sur un pistolet de calibre 9mm, dissimulé dans un vide sanitaire derrière un meuble accessible par une trappe. Un chargeur avec une capacité de 30 balles, des munitions, 168 grammes de cocaïne et trois cellulaires ont été retrouvés.

PHOTO FOURNIE PAR LA COUR

Liasses d'argent dissimulées

Près de 37 900$, dissimulés entre le matelas et le sommier, ainsi que dans la tête du lit, ont aussi été saisis. Les policiers ont également confisqué les 26 000$ retrouvés au domicile des parents de Charléus.

Détenu depuis son arrestation le 1er juin 2022, il lui reste quatre ans et demi à purger sur la peine de sept ans de détention dont il a écopé.

PHOTO FOURNIE PAR LA COUR

Ses complices arrêtés en même temps que lui ont déjà plaidé coupables.

Jérémie Lamontagne avait coupé court au processus judiciaire il y a un an et avait été condamné à six ans de taule. Au moment de son arrestation, il s’était fait passer les menottes devant son père, alors directeur adjoint du service d’incendie regroupant les municipalités de Saint-Constant, Candiac et Sainte-Catherine.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Une sentence de quatre ans avait été prononcée pour Jonathan Lavigne, désigné comme le bras droit de Lamontagne, alors que Marc-Antoine Lefebvre a écopé d’une peine de trois ans.