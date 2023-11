BEAUCHEMIN, Lise



Au CISSSME Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 29 octobre 2023, est décédée Madame Lise Beauchemin, à l'âge de 82 ans. Elle était l'épouse de feu Rolland Provençal.La défunte laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Marilène Gauthier) et Isabelle (Benoit Fortin), ses petits-enfants Samuel, Sandrine, Anthony et Élodie. Lui survivent également ses frères et soeurs : Francine, Jean-Robert, Hélène, feu André, Denise et Pierre, autres parents et amis.La famille de Mme Lise Beauchemin recevra vos condoléances le samedi 18 novembre 2023 dès 13h au Mausolée LalimeST-HYACINTHEUne liturgie de la Parole sera célébrée à 16h en la chapelle du Mausolée, suivie de la disposition des cendres au columbarium.La famille aimerait remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, qui représentait une 2e famille pour madame Beauchemin, pour leur accompagnement et les bons soins prodigués.