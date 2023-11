Ottawa: 17 adresses méconnues qui ouvrent l'appétit dans la capitale

Reconnue comme une ville remplie d’histoire et de musées, la capitale du Canada regorge d’adresses gourmandes et d’endroits où vivre des expériences culinaires tout à fait hors du commun. Pour vous le prouver, voici 17 trésors gastronomiques méconnus qui méritent d’être visités lors d’un prochain roadtrip.

17 adresses (presque) secrètes où se régaler dans la capitale canadienne :

Starling est un charmant restaurant niché au cœur d'Ottawa, dans le Marché By, offrant une ambiance chaleureuse et une délicieuse sélection de mets selon l’heure de la journée. Les options de cocktails, les menus du souper et du déjeuner sont un régal pour les papilles. L'endroit est décoré d'oiseaux aux plumages colorés et de cages en fer forgé, ce qui ajoute une touche d’unicité.

Ce restaurant propose des plats traditionnels qui conquièrent tous les amateurs de brunch. Les assiettes gourmandes, avec une touche moderne, présentent des produits appétissants. Les clients adorent ses options de petit-déjeuner copieux et ses sandwichs diversifiés.

Cette terrasse estivale offre une vue magnifique sur les chutes Rideau et la rivière des Outaouais, créant un cadre enchanteur pour les repas et les apéros en extérieur, en mode 5 à 7. Le menu propose une cuisine de pub délicieuse et une variété de bières locales à découvrir.

Situé dans le Marché By, le café Fairouz propose une interprétation contemporaine de la cuisine moyen-orientale. Les plats, disponibles pour manger sur place ou à emporter, sont préparés à partir d'ingrédients de qualité qui révèlent des saveurs épicées. Avec des cocktails sur mesure et une liste de vins spécialement sélectionnés, l’endroit est parfait pour se retrouver en soirée.

Cet endroit est le lieu de prédilection pour les amoureux des milkshakes. Premier bar à laits frappés ouvert à Ottawa, il propose une gamme de milkshakes de personnalisés aux saveurs surprenantes pour satisfaire les envies de sucrées. Orné de garnitures, chaque verre fait saliver les plus gourmands.

Carmelito Café est un petit coin de paradis pour les amateurs de café. Situé au cœur d'Ottawa, ce café propose une sélection de thés et de cafés, ainsi que des pâtisseries fraîches et des en-cas délicieux. La décoration rétro et colorée plonge les visiteurs dans un cadre qui rappelle l’époque et les décors de la série Bridgerton sur Netflix. L'atmosphère chaleureuse et accueillante en fait l'endroit idéal pour une pause paisible ou pour travailler en toute sérénité.

Kettlemans Bagel est une institution d'Ottawa trop peu connue des touristes, réputée pour ses bagels frais et délicieux. À la différence du Saint-Viateur à Montréal, l’endroit propose une vaste sélection de garnitures de pour déguster un sandwich sur bagel roulés à la main. Pour ceux qui ne peuvent plus attendre, une succursale se trouve également à Montréal.

Farinella est une boulangerie italienne proposant une délicieuse gamme de pâtisseries authentiques, de pizzas et de sandwiches, tout en offrant une ambiance conviviale. Parmi les incontournables de ce comptoir : la pizza d’une longueur d'un mètre fait beaucoup jaser - et avec raison! L’été, il faut aussi goûter aux excellents gelatos faits maison.

Ce comptoir pour emporter propose des beignets artisanaux irrésistibles. Leurs créations douces et moelleuses sont disponibles dans une variété de saveurs, s'agençant au fil des saisons. Idéales pour satisfaire les envies de sucreries, ces beignes colorés sont appréciables à la vue comme en bouche.

SconeWitch est un petit café spécialisé dans les scones. Ils servent des scones frais et délicieux, accompagnés de diverses garnitures et boissons pour une expérience de petit-déjeuner ou de collation qui sort du commun.

Se voulant à la jonction des boulangeries parisiennes et des cafés de Brooklyn, la boulangerie Art-Is-In est un café d'Ottawa qui attire tous les amateurs de pâtisseries du quartier. Vous y trouverez une variété de pains rustiques, de viennoiseries exquises et de plats délicieux servis dans un cadre industriel tendance.

Datant de 1849, faisant de lui l'établissement le plus ancien de la ville, le Bar Laf est un lieu décontracté, sans prétention, où siroter un cocktail ou une pinte en fin de soirée. Chaque semaine, il propose dix spectacles gratuits. Grâce à son atmosphère conviviale, cette taverne constitue l'endroit parfait pour se relaxer autour d'une boisson et d'une collation tout en appréciant la musique.

Cocotte Bistro est un restaurant français charmant qui, par ses saveurs et ses spécialités, vous transporte directement à Paris. Les plats français classiques, parfois réinventés, sont préparés avec soin, et l'atmosphère chaleureuse en fait un lieu idéal pour un moment romantique. L'endroit propose des créations saisonnières pour apaiser la faim quel que soit le moment de la journée.

L'Atelier est un restaurant gastronomique où chaque plat est une œuvre d'art. Avec ses 44 services, le menu dégustation propose une variété de plats créatifs et innovants qui raviront les amateurs de cuisine raffinée. N’oubliez pas de réserver votre table pour vous assurer de pouvoir vivre cette expérience culinaire inusitée.

Alice est un restaurant végétalien offrant une cuisine saine et inventive axée sur les légumes et la fermentation. Les plats sont soigneusement préparés avec des ingrédients locaux et de saison, créant ainsi des assiettes à la fois légères et équilibrées, qui mettent de l’avant les saveurs et les agencements.

Le Gongfu Bao est un restaurant chinois offrant une expérience culinaire authentique. Les plats préparés démontrent une maîtrise des saveurs, offrant un voyage culinaire pour les papilles. Essayez entre autres leur spécialité le bao, une sorte de petit pain brioché farci et cuit à la vapeur.

Riviera est un restaurant chic et convivial offrant une ambiance élégante et sophistiquée. Le menu présente une cuisine française à laquelle on ajoute une touche d'internationale. Avec des cocktails artisanaux et ses produits de la mer, ce restaurant convient parfaitement pour une soirée spéciale ou une sortie gastronomique.

