BARBEAU, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Pierre Barbeau, époux de Fleurette Poitras, fils de feu Henri Barbeau et de feu Béatrice Cooper, décédé le 21 octobre 2023, à l'âge de 79 ans.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Michel (Chantal) et Benoit, ses petits-enfants, Cédric, Félix et Caroline, son frère Richard (Doris), ses belles-soeurs et beaux-frères, Lise (Gervais), Robert Craig, Aurèle (Marguerite), Bernard (Nola), Réjean, Claudette (Michel) et Jacqueline, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille vous accueillera le samedi 18 novembre de 13h à 15h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu le samedi 18 novembre à 15h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.