GROBEL, Philippe



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Philippe Grobel de Frelighsburg, à l'âge de 71 ans. Il s'est éteint à l'hôpital Fleurimont de Sherbrooke, le 13 octobre 2023, à suite d'une courte maladie.Il laisse dans le deuil sa bien-aimée épouse Lise Hamel et ses amis très chers d'ici et de France. Philippe, une personne au coeur d'or, laisse un grand vide dans leurs vies.Il a été confié au salon funéraireCOWANSVILLE J2K 0L3T : 450-263-1212 www.desourdy.caUne cérémonie en sa mémoire aura lieu ultérieurement.En sa mémoire, un don à la Fondation Mira au https://www.mira.ca/fr/, une cause que Philippe tenait très à coeur, ou à la Société de recherche sur le cancer au https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr ou encore à tout autre organisme de lutte contre le cancer, serait grandement apprécié.