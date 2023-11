LAVOIE ROY, Odette



À Sainte-Thérèse le 3 octobre, à l'âge de 83 ans est décédée Mme Odette Lavoie Roy, épouse de feu Joachim Roy.Elle laisse dans le deuil son ami de coeur Lévis, ses filles Lise (feu Daniel), feu Linda (Patrice), Joëlle (Christian) et Danielle (feu Walter), ses petits-enfants Nicolas-Joachim, Danick, Alexandre, Luka, Gabriel, LoryAnne, Ryan et Alice, ses arrière-petits-enfants Maëlie, Malik, Félix, Noah, Jacob et Talia Rose, sa soeur Mona, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 novembre 2023 de 13h à 18h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934www.rfgoyer.comSuivi d'un hommage au salon et de la mise en colombarium.