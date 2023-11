FARMER, Nicole née Casgrain



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Nicole Casgrain, survenu le 22 octobre 2023 à Montréal, à l'âge de 88 ans. Elle était la fille de Jean Casgrain et de Jeanne Beaulieu.Compagne et complice durant plus de 50 ans de son époux, feu Dr Raymond Farmer, elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques (Patricia Calabrese), André (Danielle Montour), Sylvie et Colette, et son petit-fils Éric (Maria Segura), ainsi que de nombreux parents et amis.Elle est partie rejoindre ceux qui lui étaient chers et qui sont partis trop tôt, dont son plus jeune fils, Daniel. Nous lui souhaitons un repos paisible.La famille recevra les condoléances, le vendredi 17 novembre 2023, de 19h à 21h et le samedi 18 novembre 2023, de 11h à 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse à Montréal.Suivra une cérémonie religieuse à 14h en la chapelle du complexe.Nous aimerions remercier le personnel du CHSLD Berthiaume-Du-Tremblay pour les soins prodigués, leur dévouement et leur compassion.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation Diabète Québec ou à la Société Alzheimer.