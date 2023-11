VERVILLE, Claudette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Claudette Verville. Elle nous a quittés le 25 octobre 2023, à l'âge de 87 ans, après une brève maladie. Elle était l'épouse de Jean-Paul Lemieux décédé en 2003.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard et Jocelyne, ses petits-enfants Maxime et Sathya, ses soeurs, Gisèle, Nicole et Marie-Paule ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 novembre 2023 de 10h à midi à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'EGLISE, VERDUN H4G 2M4stationnement et rampe d'accès disponiblessuivi d'un service religieux à 13h en la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 4155 rue Wellington, Verdun.Nous tenons à remercier sincèrement le personnel de la Résidence St-Raphaël, où notre mère a vécu ces dernières années, pour la qualité de leur accueil ainsi que leur dévouement.