GRISÉ, Père Jacques



À Montréal, le 23 octobre 2023, est décédé père Jacques Grisé, à l'âge de 93 ans. Il est né le 28 juillet 1930 à Montréal, fils de Arthur Grisé et Caroline Desjardins.Après le noviciat, il poursuit des études classiques et obtient le prestigieux Prix Colin. Il fait sa première profession le 16 août 1952 et poursuit des études philosophiques au Collège de Saint-Laurent, puis des études de théologie à Rome. Il y est ordonné prêtre le 27 octobre 1957.Le père Grisé enseigne la théologie au Scolasticat de Sainte-Geneviève puis est assistant supérieur au Séminaire Moreau. Il entame des études de doctorat en histoire à l'Université de Montréal en occupant un emploi aux archives de la province.De 1976 à 1994, il travaille à l'avancement du dossier de béatification du père Moreau. Chercheur acharné et rédacteur talentueux, son travail a été marquant pour cette cause et il y a investi une partie de sa santé. Il demeure à Rome jusqu'en 1996 où il est notamment responsable du groupe charismatique francophone de Rome.En 1997, il travaille à la publication d'un album consacré au 150e de l'arrivée des religieux de Sainte-Croix au Canada. Il s'engage dans différents groupes de prière et de partage, il se joint au Cénacle de la Sainte-Famille de Lachute qui prend soin de personnes vulnérables et y devient l'animateur spirituel. Parallèlement, il conduit un ministère dominical dans les paroisses avoisinantes. Il y passe ses années de retraite.La messe de funérailles sera célébrée à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal le mardi 21 novembre à 10 heures.