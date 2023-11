FALARDEAU, Lucille



À Montreal, le 28 septembre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée Madame Lucille Falardeau, conjointe de feu Paul Favreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Julien (Julie), Gabrielle (David), Amélie (Chad), sa soeur Renée, son frère Pierre (Carole), ses six petits-enfants, Lili, Myriam, Juliette, Samuel, Claire et Anne, sa cousine Sylvie, son oncle Ovila, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi, 11 novembre 2023 de 10 h 30 à 13 h 30, au complexe funéraire :Un hommage à sa vie aura lieu ce même jour à 13 h 30 en la chapelle du complexe.