7 conseils déco pour accrocher un cadre au mur

La décoration murale a un rôle important dans notre déco. Souvent négligée, la décoration de nos murs apporte de la beauté à notre espace de vie. Elle donne le ton et permet une certaine forme d’expression de soi. Ce n’est pas le budget qui compte, mais de choisir des toiles qui nous parlent et nous font vivre des émotions!

Afin de mettre en valeur nos cadres et tableaux, planter un clou au mur ne suffit pas. Il faut suivre certaines règles de hauteur et de proportions, surtout si on souhaite exposer plus d’une toile. Voici quelques règles pour vous guider.

Des oeuvres à la bonne hauteur

Des cadres trop hauts qui nous obligent à nous casser le cou ? C’est l’erreur la plus fréquente ! En tenant compte des meubles, une toile doit se situer à hauteur des yeux, soit à environ 1,60 m du sol. Lorsque vous exposez plusieurs œuvres, servez-vous de cette mesure comme d’un point central pour votre composition.

Un accrochage bien fait

Rien de plus agaçant qu’un cadre qui semble sur le point de tomber au moindre coup de vent ! Assurez-vous que les cadres sont solidement fixés, centrés sur le mur auquel ils se destinent et que l’espace entre eux est à peu près équivalent. Un truc : utilisez de la gommette bleue pour fixer les coins.

Proportionnel à l'espace

Sans en faire une règle stricte, dans une petite pièce, préférez plusieurs petits tableaux à une immense toile. À l’inverse, installez vos plus grandes œuvres dans des pièces où les volumes sont à la hauteur. Attention aussi aux proportions avec les meubles à proximité ; par exemple, au-dessus du canapé, ne disposez pas un cadre plus large que le canapé.

Une décoration murale harmonieuse

Tout n’a pas à être assorti, ce serait peu intéressant, mais tout de même, il est judicieux de chercher un trait d’union entre différentes œuvres qui se côtoient, par les couleurs, l’encadrement, les passe-partout. Attention aussi aux (trop) gros écarts de valeur ou de qualité entre deux peintures installées proches.

Trois erreurs à ne pas faire !