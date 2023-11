DICAIRE, Gaston



À Salaberry-de-Valleyfield, le 30 octobre 2023, est décédé paisiblement Gaston Dicaire, à l'âge de 81 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Arsenault, ses enfants Marie-Claude, Isabelle, Janick, ses petits-enfants Francis, Jonathan, Geneviève, Marc-André et Philippe, ses arrière-petits-enfants Nathan, Ty, Jade et Zoé, ses frères et soeurs, beau-frère, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 novembre à partir de 12h, suivi d'une célébration de la vie à 16h au complexe funéraire. L'inhumation aura lieu ultérieurement.www.emontpetit-fils.ca