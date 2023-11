LUSSIER, Denise Bombardier



Entourée de l'amour des siens, aux soins palliatifs de l'hôpital Memphrémagog, le 15 octobre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Denise Bombardier. Elle est allée rejoindre son époux, feu Pierre Lussier. Elle était la fille de feu Léopold Bombardier et de feu Estelle Desmarais.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Chantal) et Michel (Karine); ses petits-enfants: Véronique (Mathieu), Simon (Noémie), Maxime (Véronique) et Alexandre (Charlie); ses arrière-petits-enfants: Charlie et Émile; ses soeurs, Pierrette (Jacques Noiseux) et Aline (feu Robert Plaisted) ainsi que son frère, feu Jean-Luc Bombardier. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au4230 RUE BERTRAND-FABISHERBROOKE, QCle samedi 11 novembre 2023 de 14h à 16h30, suivi d'une célébration de sa vie à 16h30 en la chapelle du complexe. Les cendres seront inhumées au Cimetière St-Patrice de Magog, à une date ultérieure.La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Memphrémagog pour leurs soins exceptionnels ainsi que l'équipe de la résidence Memphrémagog. Un merci spécial à Louise Giguère et Valmont Galland pour votre dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Memphrémagog, 50 rue St-Patrice Est, Magog, QC, J1X 3X3.