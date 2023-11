DUROCHER, René



De Ste-Thérèse le jeudi 26 octobre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé M. René Durocher.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Ginette Gaudreau, ses enfants Dominique, Ariane et Alexandre, ses petits-enfants Philippe, Marc-Olivier, Mathis et Colin, son frère Normand (Françoise), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 12 novembre 2023 de 11h à 15h au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934www.rfgoyer.comUne célébration aura lieu le dimanche 12 novembre 2023 à 15h dans la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.