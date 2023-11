HANDFIELD (CÔTÉ), Paulette



De Boucherville, le 7 octobre 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Paulette Côté Handfield, épouse de feu M. André Handfield.Elle laisse dans le deuil ses fils, Michel (Diane), Daniel (Rollande) et Yves (Christine) ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 18 novembre 2023 de 12h à 16h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe funéraire.La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD Monseigneur-Coderre qui a contribué à son bien-être durant les dernières années de sa vie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement du Vieux-Longueuil.