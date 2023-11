DOUTRE, Rachel (Gauthier)



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Rachel (Gauthier) Doutre survenu le 21 octobre 2023, à l'âge de 94 ans, épouse de feu Lionel Doutre pendant plus de 64 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Diane), Johanne, Alain (Chantal), ses huit-petits-enfants et ses huit arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses soeurs, ses frères, ses beaux-frères, ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.Elle a oeuvré pendant plus de 25 ans comme bénévole à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.Maman, tu vas nous manquer énormément, veille sur nous de là-haut.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 novembre 2023 dès 9 heures à laet suivront à 11 heures, les funérailles à l'église Saint-Donat, 6805 rue de Marseille, Montréal, et de là au Cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ou à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.