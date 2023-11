MONETTE, Yvette

(née Langevin)



Au Centre hospitalier Charles-Lemoyne, le 12 octobre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée Yvette Langevin, de Delson, épouse de feu Roger Monette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Denise), Louise, Alain (feu Joanne), Joëlle et Andrée (Daniel), ses petits-enfants René (Élizabeth), Lissa (Jean-François), Marc-Antoine (Angela), Simon (Vivien), Samuel (Laurie) et Gabriel, ses arrière-petits-enfants Mikaël et Arthur, sa soeur Lise (feu Pierre), ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireSAINT-CONSTANTTél: 450 632-1515La famille y accueillera parents et amis le vendredi 17 novembre 2023 à compter de 10h30 au salon St-Constant, suivi des funérailles à 13h en l'église paroissiale de St-Constant.Avec grande tristesse, l'inhumation de Yvette Langevin et Roger Monette aura lieu au cimetière de Delson le jour même.Des dons à sa mémoire à la Fondation du rein seraient appréciés. https://rein.ca