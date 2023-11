PIGEON, Maurice



De Sainte-Clotilde, le mercredi 1er novembre 2023 à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Maurice Pigeon époux de madame Lise Béchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Nicole (Yves Lemieux), Jean-Yves (Jacqueline Thibert), feu Daniel, Lucie (Richard Caron), sa belle-soeur Claudette Béchard (Gilles Dussault), neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Sainte-Clotilde, le vendredi 10 novembre 2023, dès midi et suivront les funérailles à 14h.