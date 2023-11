CHARBONNEAU, Marcel



À Salaberry-de-Valleyfield, le 25 octobre 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Marcel Charbonneau (retraité de la STM), de Maple Grove.Il laisse dans le deuil son fils Michel (Johanne), ses soeurs Micheline et Andrée, son frère Lucien, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Selon les volontés du défunt, les funérailles seront célébrées dans la plus stricte intimité.La famille désire remercier les membres du personnel du Château Romanoffe pour les bons soins et leur support.Au lieu de fleurs, des dons à Amiaou, un organisme de Beauharnois qui vient en aide aux chats, seraient appréciés.Direction funéraire :450 699-9919www.alexandrenicole.com