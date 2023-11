NOËL, Ligouri



Paisiblement, à l'Hôpital de Saint-Eustache, le jeudi 26 octobre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Ligouri Noël, originaire de Lamèque, Nouveau-Brunswick. Il était le fils de feu Eugénie Savoie et de feu Elzéar Noël.Outre sa copine des dernières années, Aline Aubry, monsieur Noël laisse dans le deuil son fils Jean-François (Nathalie Leblanc) ainsi que quatre soeurs et deux frères : Octavie (feu Alexandre Larocque), Eymard (Carmen Savoie), Médard (Marie-Jeanne Chiasson), Rose-Alma (Raymond Chiasson), Edna (Antoine Guzzi) et Dorilda (Yvon Chiasson). Il laisse également dans le deuil plusieurs nièces, neveux et ami(e)s.Outre par ses parents, il a été précédé dans la tombe par son épouse Hélène Sarkady, par ses frères Rosario, Bernard (Claire Chiasson), Irénée (Bernadette Milliard), Zénobie (feu Léonard Duguay) et Claude ainsi que par sa soeur Gabrielle, décédée en bas âge.La famille recevra les condoléances le samedi 11 novembre 2023, de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE, QC, J7P 2A4Tél. 450.473.5934Une cérémonie aura lieu ce même samedi, à 16h, à la chapelle du complexe.La famille tient à remercier les membres du personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-Eustache.En lieu et place de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Héma-Québec, une cause chère à monsieur Noël.