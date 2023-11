Beyonce, Cher et Cardi B portent avec élégance les tenues osées de Paco Rabanne

Le couturier espagnol Paco Rabanne a révolutionné la mode et celui-ci trouvait ridicule de continuer à habiller les femmes de tissu au 19e siècle, préférant le cuir, le Rhodoïd, le papier et le métal. Décédé le 3 février dernier à l’âge de 88 ans, il a inventé les célèbres robes en métal assemblées avec une technique de la bijouterie par laquelle des pastilles sont reliées par anneaux.

Pour lui rendre hommage, H&M a invité Julien Dossena, le directeur de la maison Rabanne, à concevoir une collection capsule, et pour immortaliser cette dernière, la réalisation du court métrage a été confiée au cinéaste Xavier Dolan.

« Pour cette collaboration, je voulais faire tout ce que je ne ferais jamais et tout ce que je n’avais jamais fait. J’ai voulu explorer des formes nouvelles pour moi, un décor très géométrique, simplifié (pour ne pas dire simpliste), et bien sûr rendre hommage à l’univers et à l’époque d’origine de Paco Rabanne, grâce aux couleurs et aux matières », a expliqué le réalisateur.

Survol de quelques pièces de la collection capsule aux côtés de créations Rabanne qui illustrent toute la contemporanéité de l’esthétisme du pionnier qu’il était. La collection sera lancée dans certains magasins et en ligne sur hm.com le 9 novembre 2023.

BEGOÑA VARGA

L’actrice espagnole Begoña Varga a craqué pour une robe Rabanne, mais cette dernière a souhaité lui conférer une autre allure en déposant une veste smoking sur ses épaules. Pour celles qui ne pourront résister à l’un des modèles de la collection capsule Rabanne H&M, usez à votre tour de cette astuce stylistique.

Photo fournie par Getty

JULIETTE BINOCHE

Julien Dossena, le directeur de la création chez Rabanne, a imaginé une robe unique pour Juliette Binoche qui rendait hommage à l’héritage franco-espagnol de Paco Rabanne, avec cette robe en velours à manches longues et volants embellis. L’actrice française a rendu un bel hommage au créateur.

Photo AFP

BEYONCE

Parmi les 148 costumes qu’elle a dévoilés pendant sa tournée Renaissance, Beyoncé a scintillé sur scène grâce à une mini-robe Paco Rabanne conçue par Julien Dossena en utilisant la technique de la cotte de mailles propre à la marque. La robe d’assemblage était composée de plaques rondes à effet miroir qui flottaient élégamment à chaque mouvement.

Photo fournie par Beyonce _ Parkwood Entertainment

CHER, IRINA SHAYK ET ASHLEY GRAHAM

La collection Rabanne H&M a été dévoilée lors d’une soirée au club Silencio à Paris. Parmi les convives, Cher (en haut), Irina Shayk (en bas à gauche) et Ashley Graham arboraient différentes pièces de la collection montrant quelques-uns des styles représentatifs de la maison, dont une veste noire à brandebourgs argent, une robe portefeuille léopard et une robe à pastilles superposée à une nuisette.

Photos fournies par Getty Images, Dave Benett

POPPY DELEVINGNE

Poppy Delevingne était éblouissante sur le tapis rouge cannois du film Last Summer, vêtue d’un deux-pièces doré Rabanne flanqué d’une broche nommée « Le cœur pomme grenade » dont les arilles parsèment le haut court.

Photo fournie par Getty

MARISA TOMEI

Marisa Tomei prouve ici que certaines robes métalliques de Paco Rabanne peuvent se décliner en version « jour » ! Le motif géométrique en dégradé confère encore plus de mouvement à la blouse et à la jupe longueur midi.

Photo fournie par Getty

ELLE FANNING

Elle Fanning est l’ambassadrice de la fragrance Fame de Paco Rabanne. Il n’est donc pas surprenant que l’actrice enchaîne les créations de la griffe. Elle a porté son plus beau look à Cannes : une robe en paillettes argent en forme de griffe suspendue à un collier et des fleurs recouvrant les seins. Sur Instagram, elle avait ajouté la mention « Ça, c’est une robe de party ». Alors que pour le dévoilement de la collection Rabanne H&M, elle avait opté pour une déclinaison de la célèbre robe en paillettes et pastilles argentées (photo).

Photo fournie par Getty Images, Dave Benett

CARDI B

L’exubérance de Cardi B est rehaussée par cet ensemble Paco Rabanne issu de la collection printemps 2021 assemblé de pièces triangulaires métalliques argentées. La silhouette est composée d’un bustier, d’une jupe et d’une capuche.

Photo AFP

Look de la semaine

KELSEA BALLERINI

Kelsea Ballerini figure non seulement dans la liste du Time 100 Next, ceux qui façonnent l’avenir et définissent la prochaine génération de dirigeants, mais elle a également été photographiée pour la couverture de l’édition spéciale du magazine. Au gala, la chanteuse country a joué la carte de la séduction glissée dans une robe de Stella McCartney dont les découpes ornées de nœuds métalliques dynamisent la silhouette hautement fendue. Sa mise en beauté sobre et sa coiffure gominée sont le parfait complément.